Варіанти трендового педикюру: ці ідеї варто зберегти

Настав "педикюрний сезон". Багато дівчат саме влітку роблять педикюр з покриттям. І недарма, адже відкрите взуття дозволяє створити оригінальний дизайн на нігтях.

У 2025 в тренді різноманіття. Ви можете самовиражатись будь-яким чином і це виглядатиме модно, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який педикюр варто зробити у червні 2025

Френч

Класичний френч матиме гарний вигляд не тільки на руках. Педикюр у такому дизайні це по-справжньому хороше рішення.

Нюанс, який варто врахувати – довжина нігтів. Якщо зробити їх занадто довгими, то від закритого взуття на цей час краще відмовитись, аби не було надмірного тиску на нігтьову пластину.

В стилі Барбі

Рожевий – один з найбільш трендових кольорів у 2025 році. Такий педикюр виглядатиме дуже ніжно та по-літньому.

Butter Yellow

"Butter Yellow" це дуже привабливий та лагідний відтінок. Він гарно поєднується майже з усіма кольорами.

Хромове сяйво

Манікюр з хромовим покриттям став трендом 2025 року. Не відстає мода на такий дизайн і у педикюрі.

Квіткова феєрія

Щоб урізноманітнити педикюр, можна додати на нігті різноманітні малюнки. Зокрема, квіти.

Якщо не хочете малювати, використайте наліпки. Таким чином ви створите оригінальний дизайн на нігтях, буквально, за декілька хвилин.