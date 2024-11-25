Стрижка початку 2000-х років повертається в моду: її всі будуть носити у 2025 році

Hair-стилісти вже активно визначають тенденції наступного року, тож розповіли про цікаву стрижку, яка була в моді в нульових, а тепер знову повертається в тренди та буде популярною вже у 2025 році.

Мова йде про каскадний боб, який був неймовірно популярний у 2000-х роках, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У нульових цю стрижку носила дизайнерка Вікторія Бекхем. Таке коротке волосся ідеально підкреслює овал обличчя, тож пасуватиме всім, хто захоче його виділити.

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Каскадний боб – модна стрижка 2025 року

Виявляється, ця стрижка пасує всім, оскільки легко вкладається. Її сміливо можуть робити дівчата та жінки старшого віку. Каскадний боб підійде тим, хто захоче приховати асиметричність обличчя.

Цю стрижку на собі вже спробували такі зірки як Меган Фокс, Келлі Роуленд, Гвінет Пелтроу та багато інших. Після шаленої популярності цієї зачіски, вона пішла у забуття, але тепер знову стане актуальною. Hair-стилісти спрогнозували її серед трендів у 2025 році, тож можете придивлятися саме до такої стрижки, якщо хочете оновити свій образ.

Завдяки своїй підкресленій вертикальності та помітній різниці у висоті між задньою та передньою частинами - це ідеальне рішення для переосмислення форми обличчя. Вікторія Бекхем була амбасадоркою цього тренду й носили стрижку з бічним проділом, а Гвінет Пелтроу обирала центральний проділ.

Стрижка боб завжди була базовою, втім цього року вона на піку популярності серед всіх коротких зачісок, а в новому році в моду увійде каскадний варіант.

Щоб стрижка не була занадто різкою, можете спочатку надати їй дещо розслабленого варіанту із легенькими локонами. Якщо захочете надати їй об’єму – зробіть легенький чубчик.

Довгий та м'який боб Селени Гомес

Ефект шолома Келлі Роуленд

Вільна стрижка Меган Фокс

Хвиляста стрижка Бруни Маркезіне

Стрижка боб залишається найпопулярнішим варіантом зачіски. Окрім каскадного боба, можете звертати увагу на класичний боб, подовжений боб, асиметричний, французький, градуйований, хвилястий тощо. Всі ці варіанти стильні та підійдуть багатьом жінкам.