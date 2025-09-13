Міучча Прада знову дивує модний світ. Дизайнерка вирішила повернути на подіум зачіску 1950-х років. Колись така укладка вважалася для зрілих жінок, однак тепер всі частіше звертаються до трендів минулих десятиліть.

Ретрообраз зачіски, яка буде цього року в моді, для багатьох є впізнаваним, пише 24 Канал з посилання на Vogue Mexico. Високий піднятий об’єм фіксується лаком, щоб довше зберегти вигляд.

Читайте також 5 стрижок осені, які буде носити кожна модниця: мають бездоганний вигляд

Як виглядає модна зачіска 2025 року?

Укладка має дуже чітке відсилання до стилю минулих поколінь, а для когось вона стане ностальгією за бабусиними укладками. У 2025 році в моді знову сукні-комбінації, светри з ретро-настроєм та вінтажні окуляри, а бабусині зачіски вдало довершать образ.

Міучча Прада ще у 1995 показала бюстгальтери й видимі трусики у стилі 50-х років, а тепер повернула класичну стрижку в трьох версіях – до вуха, вище плечей із заворотом всередину та легким начосом назад.



Модна стрижка, яка повернулася в моду / Фото Vogue

Секрет модної зачіски не лише у формі, але й способах укладки. Волосся має виглядати щільним, обробленим достатньою кількістю стайлінгових засобів тощо. У загальному стрижка має виглядати так, наче вкладена власноруч за кілька хвилин.

У 50-х роках така стрижка була уособленням стабільності та жіночності. Об’ємна й трохи жорстка форма додає відчуття сили. Попри свої ретро-настрої, зачіска може мати досить стильний вигляд в поєднанні з модним та сучасним вбранням.



Модна стрижка, яка повернулася в моду / Фото Vogue

Які зачіски осені є найкращими?