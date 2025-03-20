Усе не так просто: як насправді потрібно мити нарощене волосся

Нарощене волосся – це чудова можливість додати об'єму та довжини вашій зачісці. Однак для того, щоб зберегти його привабливість, важливо правильно за ним доглядати.

Миття в такому випадку – це процес, який потребує уваги до багатьох нюансів, адже помилки можуть призвести до пошкодження як натурального, так і штучного волосся, пише 24 Канал.

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Інструкція з миття нарощеного волосся

Підберіть правильний шампунь та кондиціонер

Для миття нарощеного волосся краще вибирати спеціалізовані шампуні та кондиціонери. Вони мають м’які формули, які не пересушують волосину.



Чи потрібно мити нарощене волосся часто / Фото Unsplash

Важливо! Уникайте засобів, які містять сульфати, оскільки ці компоненти можуть пошкодити клейову основу на якій закріплені пасма.

Підготуйте волосся для миття

Перед миттям нарощеного волосся важливо акуратно розчісувати його, щоб уникнути заплутування. Для цього використовуйте гребінець з широкими зубцями або спеціальну щітку. Починайте розчісування з кінчиків і поступово рухайтеся до коренів, щоб не пошкодити волосся та не викликати його випадіння.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Дотримуйтесь правильної техніки миття

Мити нарощене волосся потрібно особливим чином:

акуратно мочіть волосся, уникаючи сильних струменів води;

мийте волосся м'якими, ніжними рухами, не потрібно втирати шампунь у корені занадто сильно;

нанесіть кондиціонер лише на кінці волосся, щоб уникнути контакту засобу з точками кріплення.

Після миття не намагайтеся викручувати волосся, щоб видалити зайву воду. Це може призвести до пошкодження волосяних пасм.



Чи можна сушити нарощене волосся феном / Фото Unsplash

Якщо ви використовуєте фен, обов'язково налаштуйте його на середню або низьку температуру. Надто гарячий потік повітря може призвести до того, що волосся стане сухим і ламким. Також уникайте прямого нагріву на місцях кріплення.

Зверніть увагу! Нарощене волосся не потребує такої ж частого миття, як натуральне. Зазвичай достатньо, аби це відбувалося 1 – 2 рази на тиждень.