Усе не так просто: як насправді потрібно мити нарощене волосся
- Нарощене волосся потребує спеціалізованих шампунів без сульфатів та обережного розчісування перед миттям.
- Мийте нарощене волосся ніжними рухами.
Нарощене волосся – це чудова можливість додати об'єму та довжини вашій зачісці. Однак для того, щоб зберегти його привабливість, важливо правильно за ним доглядати.
Миття в такому випадку – це процес, який потребує уваги до багатьох нюансів, адже помилки можуть призвести до пошкодження як натурального, так і штучного волосся, пише 24 Канал.
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Інструкція з миття нарощеного волосся
- Підберіть правильний шампунь та кондиціонер
Для миття нарощеного волосся краще вибирати спеціалізовані шампуні та кондиціонери. Вони мають м’які формули, які не пересушують волосину.
Чи потрібно мити нарощене волосся часто / Фото Unsplash
Важливо! Уникайте засобів, які містять сульфати, оскільки ці компоненти можуть пошкодити клейову основу на якій закріплені пасма.
- Підготуйте волосся для миття
Перед миттям нарощеного волосся важливо акуратно розчісувати його, щоб уникнути заплутування. Для цього використовуйте гребінець з широкими зубцями або спеціальну щітку. Починайте розчісування з кінчиків і поступово рухайтеся до коренів, щоб не пошкодити волосся та не викликати його випадіння.
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- Дотримуйтесь правильної техніки миття
Мити нарощене волосся потрібно особливим чином:
- акуратно мочіть волосся, уникаючи сильних струменів води;
- мийте волосся м'якими, ніжними рухами, не потрібно втирати шампунь у корені занадто сильно;
- нанесіть кондиціонер лише на кінці волосся, щоб уникнути контакту засобу з точками кріплення.
Після миття не намагайтеся викручувати волосся, щоб видалити зайву воду. Це може призвести до пошкодження волосяних пасм.
Чи можна сушити нарощене волосся феном / Фото Unsplash
Якщо ви використовуєте фен, обов'язково налаштуйте його на середню або низьку температуру. Надто гарячий потік повітря може призвести до того, що волосся стане сухим і ламким. Також уникайте прямого нагріву на місцях кріплення.
Зверніть увагу! Нарощене волосся не потребує такої ж частого миття, як натуральне. Зазвичай достатньо, аби це відбувалося 1 – 2 рази на тиждень.