Стрижка володіє трансформаційною силою, здатна змінювати зовнішність і підкреслювати потрібні риси обличчя. А певні зачіски ще створять ілюзію підтягнутої шкіри.

Часто жінки після 40 років хочуть додати свіжості до зовнішнього вигляду, і в цьому їм допоможуть стрижки. Ці 3 зачіски не лише освіжать, але й додадуть впевненості у собі, пише 24 Канал з посиланням на "Радіо ТРЕК".

Які стрижки омолоджують?

Каре

Ця стрижка є улюбленим вибором серед жінок різного віку, особливо серед тих, кому за 40. Вона легко адаптується до різних форм обличчя і текстур волосся. Жінкам цієї вікової групи слід розглянути варіант подовженого або класичного каре – вони не тільки покращують зовнішній вигляд, але й надають молодість.



Подовжене каре / Фото Pinterest

Короткий боб

У світі зачісок короткий боб продовжує панувати як омолоджувальний вибір для багатьох. Вона не тільки не втрачає своєї актуальності з роками, але й залишається модним варіантом для тих, хто прагне виглядати свіжо.

Коротке каре ще й вимагає мінімального догляду: короткі пасма легко мити, сушити й укладати. А поєднання теплих кольорів у цій стрижці підкреслить молодість власниці.



Короткий боб / Фото Pinterest

Чубчик-шторка

Чубчик-шторка – ефективне рішення для жінок, які прагнуть освіжити свій зовнішній вигляд. Ця стрижка не тільки візуально підтягує обличчя, але й приховує зморшки. Універсальність чубчика-штори дозволяє створювати різні стилі, як короткі, так і подовжені.



Чубчик-шторка / Фото Pinterest

