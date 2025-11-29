Як виглядає найкраща стрижка 2026 року: вона має розкішний вигляд

У наступному році в моду увійде стрижка біксі, яка була головним фаворитом 90-х років. Вона виглядає досить цікаво та підійде жінкам різного віку.

Біксі – це мікс бобу та піксі, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Таку стрижку у 90-х роках носили Камерон Діаз, Геллі Беррі та Вайнона Райдер. Для швидкого розуміння, це той варіант стрижки, коли волосся можна провести пальцями чи заправити за вуха.

Читайте також Колір волосся, який омолоджує та забирає втомлений вигляд: як він виглядає

Як виглядає трендова трижка біксі?

Стрижка біксі виглядає жіночно, але має виразний характер. Зараз її носить Флоренс П’ю та Джордан Данн. Американські зіркові стилісти кажуть, що популярність стрижки біксі стрімко зростає. Секрет успіху полягає в універсальності. Біксі дає відчуття оновлення, але не виглядає надто радикально.

У цій зачісці поднується точність піксі та м’який боб, тому вона підходить для більшості. Стиль цієї стрижки відсилається до пізніх 90-х років, які зараз особливо популярні.

Пасує стрижка біксі жінкам різного віку. Цього року на Каннському кінофестивалі Геллі Беррі з’явилася у своїй культовій зачісці, з якою вона асоціювалася ще з часів першого розквіту біксі. Шерон Стоун також знову повернулася до своєї легендарної стрижки з "Основного інстинкту".

Перевагою стрижки є ще й те, що вона не вимагає складного догляду. Висушити волосся можна природним шляхом, а використання стайлінгу – мінімальне. З цією стрижкою укладати волосся просто й легко, без надмірних зусиль.

Видання Express пише, що шарувате каре та чубчик можуть омолодити жінок старшого віку, приховуючи ознаки старіння. Коротка довжина та легка недбалість в укладці також додають свіжості та об'єму. Кожна з цих зачісок дозволяє економити на укладці, тому ідеально підійде для жінок після 50 чи 60 років.

Як виглядають модні стрижки після 60 років?