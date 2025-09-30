У моду увірвалися гумові чоботи Hunter: де їх купити в Україні
- Гумові чоботи Hunter стали популярним трендом цієї осені завдяки інфлюенсерам та їхнім стильним образам.
- Придбати оригінальні гумові чоботи можна в онлайн-мультибрендових магазинах та мережі магазинів HalfPrice.
Британське взуття Hunter є найпопулярнішими чоботами на осінній чи весняний період. Ці сезони відзначаються значними опадами, тож модниці залюбки довершують свої образи саме гумаками. Цієї осені на такі чоботи – справжнісінький бум.
Гумове взуття є актуальним завдяки своїй практичності, втім у жовтні такі чоботи стануть абсолютним трендом усіх модних дівчат, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Чому гумові чоботи стали такими популярними?
Основну моду на певні речі зараз задають інфлюенсери, тож не складно здогадатися, що ланцюжкову реакцію бажаних чобіт спричинили саме красиві образи дівчат в гумовому взутті.
Особливою родзинкою чобіт є їхні кольори. Серед асортименту можна знайти базові чорні, ніжні молочні, а також яскраві – зелені, рожеві й соковиті червоні. Модниці носять такі чоботи не лише в дощ, але й в сонячні дні, стилізуючи взуття з короткою спідницею чи шортами.
Придати оригінальне гумове взуття можна в онлайн-мультибрендових магазинах, в яких представлені різні моделі й кольори. Втім, знайти бажану модель можна в мережі магазинів HalfPrice.
А от серед тих, хто любить віднайти щось цікаве в стокових магазинах чи на секонд-хендах – радимо надихнутися цікавими покупками дівчат, які поділилися знайденими культовими чоботами в Threads. Користувачка @yuliiasarana показала, що їй вдалося купити на секонді. Виявляється, що це модне взуття ще в 90-х роках носила принцеса Діана.
Стильні чоботи на осінь / Фото з Threads
Цієї осені варто носити чоботи з короткими спідницями, в’язаними светрами та кардиганами, тренчами та шкіряними куртками. Сучасним та виразним виглядає образ в контрасті глянцевої гуми й фактурних тканин – твіду, кашеміру чи оксамиту.
Гумове взуття цього сезону стало прикладом того, як функціональність легко переплітається з модою. Чоботи з гуми на Тижнях моди представили бренди Dior, Prada і Chloé, тож згодом інфлюенсери почали ще активніше звертати увагу на класичні хантери.
Яке взуття в моді цієї осені?
Сліпери, атласні туфлі, туфлі Peep-toe, взуття з екзотичною фактурою та зморшкуватою халявою є трендовими на осінь.
Ці моделі взуття вже набирають популярності серед модних інфлюенсерів та рекомендуються для різних стилів одягу.
