Чубчики, які будуть всі носити у 2025 році: розкішна добірка зачісок

Раніше чубчики вважалися не зовсім практичною ідеєю, оскільки потребували додаткового догляду в укладанні, однак зараз все частіше їх почали стригти, оскільки зрозуміли, наскільки сильно він здатен довершити зачіску та навіть зробити вигляд набагато молодшим.

Чубчики можна робити незалежно від довжини й текстури, тому він стане чудовим доповненням до стрижки будь-якої жінки, пише 24 Канал.

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Якщо ж ви вирішили освіжити свій образ завдяки чубчику, то спробуйте підібрати такий варіант, який буде не лише модним, але й підкреслить переваги вашої зовнішності.

Стильні чубчики для жінок на 2025 рік

Чубчик "бардо"

Такий варіант чубчика має неймовірний вигляд, коли трохи відростає. Він є універсальним та практичним й потребує мінімального догляду. Чубчик належить до французького стилю, оскільки раніше його любила носити акторка Бріджит Бардо.



Красиві чубчики на 2025 рік / Фото Pinterest

Чубчик-шторка

Цей варіант чубчика плавно обрамляє обличчя. Він ідеально пасує для середнього волосся, оскільки трохи подовжений з боків й додає образу легкості, романтичності та ніжності. Стилісти кажуть, що чубчик-шторка ідеально підходить майже кожному типу обличчя та є легким в укладці.



Стильні чубчики на 2025 рік / Фото Pinterest

Рваний чубчик

Це буде один з найпопулярніших та наймодніших чубчиків 2024 року. Він універсальний, тому пасуватиме до будь-якої стрижки. Вибирайте для себе розслаблений образ, який можна легко вкласти вдома. Пасує такий варіант чубчика до будь-яких кежуальних виходів.



Красиві чубчики на 2025 рік / Фото Pinterest

Пишний чубчик

Вже багато років володаркою пишного чубчика є Тейлор Свіфт. Вона постійно носить широкий та прямий чубчик, який ідеально підходить для високого чола, оскільки може візуально вкоротити обличчя.



Модні чубчики на 2025 рік / Фото Pinterest

Красиво з чубчиками виглядає розпущене пряме чи кучеряве волосся. Також з ними можна створювати багато цікавих зачісок – від базових хвостів та пучків та ефектних хвостів вгорі чи внизу. Можете експериментувати з різними варіантами чубчиків на власний смак.