Не підведуть навіть у спеку: 4 парфуми, що вражають своєю стійкістю

Стійкість парфумів є одним з визначних показників під час їхнього вибору. особливо влітку, коли хочеться, аби попри спеку запах тримався якомога довше.

На які стійкі парфуми із чудовим ароматом звернути увагу, щоб не витратити непомірно багато грошей та мати змогу насолоджуватися ароматом доволі довго, розповідаємо далі.

До теми Як обрати парфуми: поради, що допоможуть знайти ідеальний аромат

Morning Muscs, Alexandre J.

Цей парфум має таку назву не просто так. Якщо нанести всього кілька його крапель, наступного ранку весь одяг, який ви носили вчора, приємно пахнутиме мускусом і трояндою.

Але мускус із трояндою – це фінальна частина цієї композиції. Сам аромат складний та багатогранний. Тут персик переплітається з дубовим мохом та ірисками, пачулі та квітковими нотами.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Amour, Kenzo

Рисовий мус і ваніль цього аромату сміливо протримають у спеку протягом дня, а в холодну пору року – добу.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Це дуже ніжний та компліментарний парфум, який можна назвати візитною карткою Kenzo та ароматом, що вже підкорив багатьох.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Midnight Fantasy, Britney Spears

Це ідеальний вибір для тих, хто любить солодкі аромати. Тут у композиції яскрава, ігриста та дзвінка слива, яка розкривається найкраще у спекотні дні, а також не поступається у стійкості іншим парфумам.

Як виглядає парфум: дивіться фото

Myths Woman, Amouage

Майже всі парфуми цього бренду щільні, насичені й стійкі. Але "Myths Woman" особливий, адже у композиції присутні хризантеми, що є доволі рідкісним вибором.

Як виглядає аромат: дивіться фото

Аромат дійсно пахне вологими й трохи гіркими хризантемами, а також може протриматися більше доби.