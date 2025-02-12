Оригінальні ідеї манікюру до Дня Валентина
- Напередодні Дня Валентина багато дівчат оновлюють манікюр, прикрашаючи його символами кохання, такими як серця або "поцілунки".
- Для більш оригінального вигляду можна використовувати об'ємні фігурки.
До Дня Валентина залишилось зовсім небагато. Напередодні свята багато дівчат хочуть оновити свій манікюр.
Оскільки наближається свято кохання, манікюр також можна зробити у відповідній тематиці, пише 24 Канал.
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Який манікюр зробити до Дня закоханих
- Принт з сердечками
Манікюр можна прикрасити символом кохання – серцем. При чому, ідей як саме зробити такий малюнок є достатньо багато.
Можна намалювати контрастні сердечка на всіх нігтях.
Варіанти манікюру з сердечками / Фото Pinterest
Також за допомогою цього малюнка можна прикрасити один пальчик і, таким чином, зробити акцент.
Ідеї манікюру на 14 лютого / Фото Pinterest
Змінювати можна колір, розмір і розташування сердечок.
Який креативний манікюр зробити на 14 лютого / Фото Pinterest
Варіанти ніжного манікюру / Фото Pinterest
Які прикрасити нігті на День Валентина / Фото Pinterest
Сердечка необов'язково замальовувати повністю. Ефектно виглядатиме і контур.
Варіанти цікавих манікюрів на День закоханих / Фото Pinterest
- "Поцілунки"
Неймовірно жіночний варіант манікюру, який може додати родзинку у будь-який образ.
Ідеї оригінального манікюру / Фото Pinterest
"Поцілунки" можуть бути як однотонні, так і зовсім різних відтінків.
Який манікюр сподобається хлопцю / Фото Pinterest
Що намалювати на нігтях / Фото Pinterest
- Безпрограшний френч
Френч – безпрограшний варіант манікюру. Аби зробити його більш святковим, можна поекспериментувати з кольорами.
Які виглядає червоний френч / Фото Pinterest
Який креативний френч можна зробити / Фото Pinterest
Не варт забувати і те, що окрім червоного до свята пасуватиме рожевий.
Ідеї цікавого френчу / Фото Pinterest
- Бантики
Це цікавий ніжний варіант манікюру, який підкреслить витонченість вашого стилю.
Дизайн для нігтів на 14 лютого / Фото Pinterest
Щоб зробити манікюр цікавішим, можна замість малюнку надати перевагу об'ємним фігуркам.
Які оригінально прикрасити нігті до свята / Фото Pinterest
Ідеї манікюру з об'ємними фігурками / Фото Pinterest
Нагадаємо! Раніше ми розповідали скільки можна носити гель-лак на нігтях.