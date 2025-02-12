Оригінальні ідеї манікюру до Дня Валентина

До Дня Валентина залишилось зовсім небагато. Напередодні свята багато дівчат хочуть оновити свій манікюр.

Оскільки наближається свято кохання, манікюр також можна зробити у відповідній тематиці, пише 24 Канал.

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Який манікюр зробити до Дня закоханих

Принт з сердечками

Манікюр можна прикрасити символом кохання – серцем. При чому, ідей як саме зробити такий малюнок є достатньо багато.

Можна намалювати контрастні сердечка на всіх нігтях.



Варіанти манікюру з сердечками / Фото Pinterest

Також за допомогою цього малюнка можна прикрасити один пальчик і, таким чином, зробити акцент.



Ідеї манікюру на 14 лютого / Фото Pinterest

Змінювати можна колір, розмір і розташування сердечок.



Який креативний манікюр зробити на 14 лютого / Фото Pinterest



Варіанти ніжного манікюру / Фото Pinterest



Які прикрасити нігті на День Валентина / Фото Pinterest

Сердечка необов'язково замальовувати повністю. Ефектно виглядатиме і контур.



Варіанти цікавих манікюрів на День закоханих / Фото Pinterest

"Поцілунки"

Неймовірно жіночний варіант манікюру, який може додати родзинку у будь-який образ.



Ідеї оригінального манікюру / Фото Pinterest

"Поцілунки" можуть бути як однотонні, так і зовсім різних відтінків.



Який манікюр сподобається хлопцю / Фото Pinterest



Що намалювати на нігтях / Фото Pinterest

Безпрограшний френч

Френч – безпрограшний варіант манікюру. Аби зробити його більш святковим, можна поекспериментувати з кольорами.



Які виглядає червоний френч / Фото Pinterest



Який креативний френч можна зробити / Фото Pinterest

Не варт забувати і те, що окрім червоного до свята пасуватиме рожевий.



Ідеї цікавого френчу / Фото Pinterest

Бантики

Це цікавий ніжний варіант манікюру, який підкреслить витонченість вашого стилю.



Дизайн для нігтів на 14 лютого / Фото Pinterest

Щоб зробити манікюр цікавішим, можна замість малюнку надати перевагу об'ємним фігуркам.



Які оригінально прикрасити нігті до свята / Фото Pinterest



Ідеї манікюру з об'ємними фігурками / Фото Pinterest

Нагадаємо! Раніше ми розповідали скільки можна носити гель-лак на нігтях.