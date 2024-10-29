Як повторити образ Венздей на Геловін за 10 хвилин: це набагато легше, ніж може здатися

Чимало кіноманів хочуть повторити на Геловін образ дівчинки Венздей з однойменого серіалу "Wednesday". З сімейкою Адамс всі знайомі давно, втім новий серіал від Netflix захопив глядачів з перших хвилин. Для тих, хто хоче відтворити образ Дженни Ортеги, яка зіграла головну героїню в серіалі, розповідаємо поетапно, що за чим треба підготувати.

Венздей Аддамс у сучасній версії серіалу має темне волосся, заплетене в косички та одяг в темних тонах, що часто контрастує з гострим білим коміром. Культова персонажка у серіалі представлена в стилі м’якої готики. Образ дівчинки ідеально підходить для Геловіну, а повторити його зможе кожна дівчина.

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Образ Венздей на Геловін

Щоб одягнутися на геловінську вечірку вам знадобиться базова чорна сукня вільного крою на довгий чи короткий рукав зі спідницею до колін. Для відтворення аутфіту школярки одягніть білосніжний комір та довершіть look чорно-білими колготками. На ноги одягніть лаковані лофери чорного кольору.

Власниці чорнявого волосся можуть не хвилюватися за реалістичне відтворення образу, а от білявки чи дівчата з русявим кольором волосся можуть приміряти чорну перуку.

Далі залишається лише зробити дві косички та випустити передні пасма. Макіяж можна зробити базовим або ж додати трохи темних тонів.

Як одягнутися у стилі Венздей: дивіться відео

Для того, щоб відтворити макіяж Венздей потрібно підвести очі чорним олівцем чи підводкою, а контур губ обвести чорним олівцем з додаванням сливових чи бордових відтінків, які чудово впишуться в загальну картинку. І не забудьте по веснянки, без яких Венздей – не Венздей.

Як зробити макіяж у стилі Венздей: дивіться відео

Два роки тому танець Венздей Аддамс захопив увесь тікток. Героїня танцювала його на щорічному танцювальному заході Rave'N в Академії Невермор. На захід вона одягнула сукню з рюшами та заплела волосся в два пучки. На Геловін можна одягнути й таку готично-романтичну сукню, втім для того, аби ваш образ впізнали, радимо заплести дві косички.

Як одягнутися в стилі Венздей: дивіться відео