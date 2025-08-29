Вже за кілька днів на учнів чекає шкільна лінійка після тривалих літніх канікул. Щоб мати гарний вигляд на Першому дзвонику, рекомендуємо звернути увагу на кілька цікавих образів, які точно сподобаються школярам молодшої школи та старшокласникам.

1 вересня для учнів усіх класів є трепетним днем, який символізує початок нового навчального процесу, пише 24 Канал. Святкова лінійка є урочистою подією кожного учня, тому в цей день в школу треба завітати в красивому та гарному вбранні.

Читайте також Особливо актуально: зберігаємо взуття між сезонами так, щоб було як щойно з коробки

Що одягнути школярам на 1 вересня?

На День знань учні вже традиційно підбирають для себе світлий верх й темний низ. Мода на базові сорочки, блузи, штани та спідниці все ще залишається шкільною класикою. Втім, популярність вже багато років зберігають вишиті сорочки для хлопців та дівчат, а також сукні-вишиванки.

На 1 вересня рекомендуємо учням обрати білу сорочку та поєднувати її зі штанами (для хлопчиків), та зі спідницею (для дівчат). Замість сорочки можна одягнути вишиванку, а дівчата додатково ще можуть зробити вибір на користь вишитої сукні.

Досить красиво виглядають сарафани з костюмної тканини, вельвету чи деніму. Цю річ можна буде носити в школу з різними гольфами та лонгслівами. У холодний день зверху можна одягнути жакет зі шкільної форми.

Старшокласники блузу чи вишиту сорочку вже можуть поєднати зі штанами палаццо, шовковими штанами, атласною спідницею. Щодо взуття, то гарно виглядають модні балетки Мері Джейн, лофери чи туфлі-човники або слінгбеки з невисокими підборами.

На 1 вересня в школу можна одягнути красивий костюм на основі жакета й штанів чи спідниці. Важливо лише, щоб він був нейтрального кольору та максимально нагадував шкільну форму.