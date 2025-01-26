Як одягнутися на гірськолижний курорт: красиві зимові образи в стилі Après-ski

Попереду у нас ще лютий, тож чимало любителів зимового виду спорту відправлятимуться на відпочинок в гірськолижний курорт, щоб намилуватися засніженими горами й покататися на лижах чи сноуборді. Модниці вже давно визначили естетику такого зимового відпочинку, в якій є невимовний шарм та витонченість.

Зимове естетичне екіпірування заслуговує особливої уваги, пише 24 Канал. Воно не лише стильно виглядає, але й не дає змерзнути, коли на вулиці холодно.

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Як одягнутися на гірськолижний курорт

Для тих, хто планує відпочинок в одному з гірськолижних курортів України, варто надихнутися образами в естетиці Après-ski, яка базується на речах, які ідеально вписуються у відпочинок в горах.

Основу складають гірськолижні костюми, особливо в монохромному кольорі, які поєднуються зі взуттям та шапкою чи шоломом.



Зимові образи в стилі Après-ski / Фото Pinterest



Зимові образи в стилі Après-ski / Фото Pinterest

Зима – чудовий період, щоб відправитися на відпочинок в гірськолижний курорт та насолодитися виглядом засніжених гір. Модниці для такого відпочинку обирають естетичне зимове екіпірування, яке стильно виглядає і не дозволяє змерзнути в мінусову температуру.

Мода на красиве гірськолижне вбрання почалася ще з 20-х років, коли багаті люди та аристократи на найдорожчих зимових курортах Європи демонстрували стильні лижні костюми чи комбінезони. Спочатку це екіпірування було виключно необхідністю, але згодом переросло у відображення статусу.

Тепер у знаменитих курортах Європи модні інфлюенсерки приїжджають у зимових речах від найвідоміших брендів. Особливо це помітно в Куршавелі та Сент-Моріці.

Однак, лижне екіпірування для катання схилами – все ж таки обов’язковий атрибут, а от вже естетика Après-ski з французької перекладається буквально "після лиж". Це вбрання вже має відображати образ людини, яка зійшла з лиж та йде відпочивати, насолоджуючись зимовими краєвидами й теплим напоєм.



Зимові образи в стилі Après-ski / Фото Pinterest



Зимові образи в стилі Après-ski / Фото Pinterest



Зимові образи в стилі Après-ski / Фото Pinterest

Для цього модний бренд Moon Boot придумав взуття, щоб жінки після катання могли їх одягнути. Це взуття призначене для гір, а не для міста. Модниці обирають до такого нього лосини й цікаві зимові светри в естетиці тихої розкоші, доповнюючи свої аутфіти хутряними шапками, шубами чи ефектними образами з пов’язкою на голові.

Такими модними образами сучасні інфлюенсерки надихалися від вигляду знаменитостей. У красивих лижних костюмах на тлі гір позувала принцеса Діана, Жаклін Кеннеді, Грейс Келлі та багато інших відомих знаменитостей.

Все частіше дівчата обирають для себе вбрання у стилі Après-ski не лише для відпочинку в горах, але й для прогулянок за містом. Розслабленіші образи можна доповнювати уггами, балаклавою, шапкою біні чи сонцезахисними окулярами, без яких в сонячних зимових горах не обійтися.