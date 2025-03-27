Як цікаво носити костюми в теплу пору року: 5 стильних образів

Вже до кінця квітня наш верхній одяг відійде на другий план, тож образи будуть довершувати жакети. Щоб аутфіт виглядав стильно й цікаво, радимо приміряти костюм, який можна ефектно стилізувати.

Костюм – це базова річ в нашому гардеробі, тому без нього складно уявити гардероб сучасної жінки, пише 24 Канал. Коли на вулиці стає досить тепло, то замість тренча в хід йде жакет, який стане чудовим союзником до костюмних штанів чи спідниці.

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Модниці люблять створювати красиві образи, тому вносять різноманіття за допомогою цікавих фасонів, кольорів, деталей та фактур. У моді залишаються костюми-трійки на основі жилетки, блейзера та палаццо, а також стають актуальними жакети зі спідницями.

Щоб стильно виглядати у весняний сезон, пропонуємо надихнутися кількома розкішними образами на основі костюма.

Костюм з ланцюжком

Інфлюенсерка Саша Фукс зробила ставку на трендовий бордовий костюм, який доповнила класичною білою сорочкою й додала родзинки завдяки кількашаровому поясу з ланцюжків.

Вишуканий мінімалізм

Щоб відійти від стандартних класичних костюмів, блогерка Аліна Френдій одягнула жакет з масивними плечиками та довгими штанами. Образ доповнили туфлі з квадратним носком, вишуканий пучок та чорна мінімалістична сумка.

Жакет та бермуди

Шорти-бермуди цього сезону повертаються в моду, тож можна робити ставку на класику й обирати жакет та низ одного кольору, одягаючи під низ базову футболку в чорному чи білому кольорі.

Жакет і спідниця

Для офісного виходу чи просто для додавання нотки романтизму у свої образи, рекомендуємо доповнити жакет спідницею міді й стилізувати аутфіт туфлями в колір костюма.

Принтований костюм

Можна відійти від класики й задля різноманітності придбати принтований костюм, який виглядає досить свіжо й цікаво. Для створення вишуканого вигляду варто лише доповнити look туфлями на підборах.

Повторити ці образи досить просто, оскільки вони не вимагають особливих стилістичних вмінь. Костюм вже сам по собі є самодостатнім, тому варто лише довершити образ аксесуарами й прикрасами.