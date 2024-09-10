Як однаковий одяг виглядає на дорослій жінці та дівчині: дивовижне порівняння

Однакове вбрання виглядає по-різному не лише на різних фігурах, але й на жінках різних років. Різні статури впливають на те, як сяде вбрання та який матиме вигляд.

У модному експерименті участь взяла доросла жінка та дівчина, примірявши на собі однакові сукні. На собі вони продемонстрували, як однаковий фасон та крій плаття по-різному виглядають залежно від віку та фігури. Дуже важливо, щоб у речах, які ви носите, змогли почувати себе комфортно й стильно.

Дивіться також 3 найпопулярніші сукні Олени Зеленської: чому одна з них стала скандальною

Анн-Марі та Ніколь приміряли три образи та довели, що одні й ті самі речі можуть виглядати неоднаково на різних фігурах, однак безперечно мають гарний вигляд незалежно від того, який ви розмір носите – M чи XXL.

Квіткові сукні

Жінка з дівчиною приміряли квіткові сукні в блакитному кольорі. Ці сукні обтискають талію та підкреслюють жіночу фігуру, а класичний стиль плаття та квітковий принт підійде будь-якій фігурі та жінкам будь-якого віку. Такі сукні можна поєднати з туфлями чи балетками.



Однакові сукні на різних фігурах / Фото Top Vintage

Червоно-білі плаття

Енн-Марі одягнула сукню розміру L, а Ніколь приміряла плаття вже у розмірі 4XL. Жінки одягнули сукню із завищеною талією, яка є позачасовою та підійде для будь-якого невимушеного та елегантного образу.



Однакові сукні на різних фігурах / Фото Top Vintage

Денімові сукні

Сукні з джинсового матеріалу завжди будуть в моді. Візуально вони здатні навіть трохи зменшити розмір вашої талії та зробити стрункішими, оскільки джинс вдало приховує зайву вагу. Щоб розбавити сині сукні, жінки одягнули яскраві босоніжки, щоб створити унікальні образи.



Однакові сукні на різних фігурах / Фото Top Vintage

Пам’ятайте, що кожна жінка унікальна та приваблива по-своєму незалежно від того, який розмір одягу вона носить. Сучасна мода стала інклюзивнішою, тож пропонує вбрання для жінок будь-якої комплектації. Чимало брендів почали створювати колекції всіх можливих розмірів – від маленьких до великих, які однаково виглядають елегантно. Та найголовніше, впевненість у собі випромінює красу, яку неможливо виміряти розміром одягу.