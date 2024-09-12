Що одягати жінкам після 50 років: кольори, які здатні омолодити

Кольори мають сильний вплив на загальний вигляд людини. Це стосується не лише молодих дівчат, але й старших жінок, яким за 50 років. З часом зовнішність змінюється, але надати їй молодого вигляду можна завдяки кольорам.

Жінки після 50 років чомусь уникають яскравих кольорів, бо помилково вважають, що вони їм не підходять. Однак модні стилістки Елізабет Косіч і Керол Девідсон розповіли, що кольори, навпаки, старшу жінку роблять молодшою, тому рекомендують додавати у свій гардероб більше ефектного вбрання.

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Темно-синій колір

Щоб не одягати чорний колір, який створює похмурий образ, особливо в роки, коли шкіра темніє, стилісти рекомендують обирати темно-синій. Він гарно поєднується з пастельними та світлими кольорами.

Молочний

Замість білосніжного кольору, обирайте дещо м’якший відтінок, до прикладу, молочний. Він здатен створити елегантний вигляд та додати образу свіжості.

Малиновий

Жінки після 50 років уникають яскравих кольорів, а дарма. Стилісти радять звернути увагу на малиновий відтінок. Це може бути блуза, жакет, сукня чи сумка в цьому ефектному кольорі.

Бордовий

Цього року бордовий колір є на піку популярності в осінню пору, тому старші жінки можуть радо додавати його у свій гардероб. Цей відтінок виглядає розкішно, тож точно здатен надати молодшого вигляду.

Рожевий

Молоді дівчата часто приміряють на собі рожеве вбрання, втім старшим жінкам не варто боятися цього ніжного відтінку. Цей колір відсвіжає та навіть робить шкіру світлішою, а вигляд обличчя молодшим.

Оливковий

Яскравих зелених кольорів краще уникати, а от нейтральний оливковий ідеально підійде для жінок, яким понад 50 років. Стилісти кажуть, що цей колір добре поєднується з сірим, бежевим чи молочним.

76-річна Мей Маск – справжня ікона стилю. Вона не боїться яскравих кольорів та завжди експериментує у своїх образах. Якщо вам понад 50 років, але ви хочете освіжити свій вигляд, радимо заглянути на інстаграм-сторінку дієтологині, яка є справжнім клондайком неймовірних образів для натхнення.