Один стиль – три фігури: цікаве фотопорівняння одягу розмірів S, M і L

Раніше соціум пропагував ідею певної фігури. Здебільшого це були модельні параметри та всі прагнули мати ідеальне тіло. Згодом дизайнери почали випускати на подіум моделей з різною фігурою, щоб показати, як вбрання може виглядати на різних дівчатах та жінках.

Тепер гонитви за бездоганним тілом немає, оскільки будь-яка жінка є гарною незалежно від того, який розмір одягу вона носить, яка у неї форма тіла чи вік.

Зверніть увагу Що одягати жінкам після 50 років: кольори, які здатні омолодити

У мережі можна натрапити на чимало образів однієї й тієї ж речі, яку носять дівчата з різними розмірами. Для експерименту троє дівчат, які носять розміри S, М і L продемонстрували, як одне вбрання може виглядати на різних фігурах.

Більшість цього вбрання є дещо застарілим, втім дівчата показали, що одяг може гарно виглядати незалежно від того, який розмір вони носять. Бодіпозитив раніше не був дуже просунутим, але після того, як у модній індустрії почали все більше з’являтись моделей plus-size, всі нарешті побачили, що вбрання на таких дівчатах виглядає нічим не гірше, ніж на худих.

Тепер жінкам, які мають пишні форми не варто комплексувати щодо своєї ваги, оскільки в сучасному світі на перший план виходить ідея того, що треба себе комфортно почувати у власному тілі, не стараючись досягнути якогось ідеалу, аби вписатися в модні рамки.

Якщо вам хочеться підтягнути своє тіло та додати спорт у життя – це завжди буде вітатися, втім треба пам’ятати, що розмір одягу не має жодного значення. Відкидаючи всі стереотипи, показуємо вам, як виглядають троє подруг в однаковому вбранні.



Порівняння однакового одягу на різних фігурах / Фото Bored Panda



Порівняння однакового одягу на різних фігурах / Фото Bored Panda



Порівняння однакового одягу на різних фігурах / Фото Bored Panda



Порівняння однакового одягу на різних фігурах / Фото Bored Panda



Порівняння однакового одягу на різних фігурах / Фото Bored Panda



Порівняння однакового одягу на різних фігурах / Фото Bored Panda



Порівняння однакового одягу на різних фігурах / Фото Bored Panda

Кожна жінка має свою унікальну фігуру, яка відображає її індивідуальність. Кожен тип тіла привабливий по-своєму. Якщо жінка почувається добре у власному тілі, то вона випромінює позитив і привабливість, незалежно від типу фігури. Стандарти краси змінилися, тож те, що було модним колись зараз вже неактуальне.