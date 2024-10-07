Олена Зеленська зачарувала образом у сірому костюмі: чим він особливий

Перша леді взяла участь у нагородженні Global Teacher Prize Ukraine, яке відзначає найкращих педагогів України. Олена Зеленська на подію завітала у стильному та ефектному костюмі сірого кольору.

У своєму інстаграм-дописі дружина президента зазначила, що перемогу в Global Teacher Prize Ukraine 2024 з понад 1200 претендентів здобула Леся Павлюк з Івано-Франківська. Ця вчителька початкових класів у ліцеї № 7 однією з перших взялася працювати з інклюзивним класом, тож отримала нагороду за свій вклад у навчання дітей.

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Олена Зеленська стала запрошеною гостею на події, тож виступала на сцені з промовою. Для виходу вона обрала ефектний та стриманий костюм.

Чарівний образ Олени Зеленської

Перша леді України є знаною любителькою костюмів. Вона часто приміряє на собі найрізноманітніші жакети в парі зі штанами палаццо від українських брендів. На щорічну премію Global Teacher Prize Олена Зеленська вирішила одягнути сірий костюм. Цього разу дружина президента додала особливої родзинки своєму виходу, одягнувши під низ жилетку.

Образ першої леді складався з чорної сорочки, жилетки та подовженого маскулінного жакета. Низ костюма доповнювали штани палаццо. Олена Зеленська постала з розпущеним волоссям, яке стилісти вклали у легкі локони, а візажисти, як завжди, зробили ефектний природний макіяж. Аутфіт дружини президента доповнили мінімалістичні сережки.

Бездоганний образ Олени Зеленської

Сірий колір цього сезону є особливо популярним. Чимало світових модниць показали восени стильні монохромні образи в сірому кольорі, які мають доволі дорогий і ефектний вигляд. Завдяки своїй лаконічності та багатогранності, сірий колір завжди буде популярним та не вийде з моди.