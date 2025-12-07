5 найкращих омолоджуючих стрижок: відмінусують кілька років та підтягнуть обличчя

Для тих, хто планує оновлення зачіски перед Новим роком, пропонуємо обрати стрижку, яка здатні візуально підтягнути обличчя й надати свіжості та омолоджувального ефекту. Виглядають ці стрижки красиво, стильно та ефектно.

Більшість жінок хочуть увійти у 2026 рік з новою зачіскою, щоб освіжити свій образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Стилісти відібрали кілька найкращих стрижок, які роблять риси м’якшими й додають образу молодості. У добірці наведено 5 найкращих варіантів зачісок, які точно сподобаються багатьом.

Яка стрижка здатна омолодити?

Французьке каре

Ця стрижка вище лінії щелепи з легкими шарами додає об’єму й текстури. Таку зачіску носили Гейлі Бібер, Сідні Свіні та Памела Андерсон. Вони власним прикладом показали, що стрижка працює на будь-якому типі волосся: прямому, хвилястому чи кучерявому.

Стрижка метелик

Ця зачіска вже кілька років не сходить з популярності. Її обожнюють жінки, які люблять стрижку з легким ефектом рухливості. Таку зачіску обрали для себе Марго Роббі, Дженніфер Еністон та Дженна Ортега.

Чубчик у стилі 70-х років

Чимало брендів під час показу колекцій випускали на подіум моделей з чубчиком у стилі 70-х років. Його фішка полягає у короткому центрі та подовжених пасмах по боках. Чубчик вдало обрамляє обличчя та робить риси м’якшими та природнішими, візуально омолоджуючи.

Довге рівно підрізане волосся

Така стрижка є класикою, що не здає позицій. Довге волосся з рівним зрізом візуально виглядає густішим, блискучішим та здоровішим. Перевагою стрижки є те, що вона пасує різним формам обличчя. Наомі Кемпбелл – приклад того, що стрижка виглядає дорого та елегантно.

Christy cut

Стрижка є натхненна образом Крісті Терлінгтон. Вона ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко освіжити вигляд. Зачіска майже не потребує догляду та чудово пом’якшує риси обличчя.

Стилісти радять жінкам після 60 років уникати зачісок з надмірним начісуванням, тонким чубчиком, важким каре без шарів, чорним фарбуванням та хвилями гофре, пише Veg Out. Ці зачіски можуть підкреслити зморшки, збільшити лоб або зробити обличчя суворішим, тому краще обирати м'які шари, легке градуювання та світлі відтінки.

Як виглядають модні стрижки після 60 років?