Памела Андерсон прогулялася Парижем у береті від бренду Ruslan Baginskiy

Голлівудська акторка Памела Андерсон здивувала своїм образом у Парижі. Знаменитість приміряла на собі красивий аутфіт в чорному кольорі, який довершила беретом, що створив дизайнер зі Львова Руслан Багінський.

Акторка та фотомодель Памела Андерсон останні кілька років зібрала біля себе нову армію прихильників, оскільки демонструє свою природну красу у 57-річному віці, пише 24 Канал. Зірка відмовилася від декоративної косметики, тому виходить без макіяжу не лише на прогулянки, але й на червоні доріжки.

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Нещодавно зірка красувалася на церемонії нагородження премії Гільдії кіноакторів США, а тепер продемонструвала новий вихід у Парижі в стильному вбранні, головною родзинкою якого став головний убір від українського дизайнера.

Стильний образ Памели Андерсон

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" одягнула класичний базовий гольф, який поєднала зі штанами та чорним пальто до колін мінімалістичного крою. Довершити ансамбль вбрання в одному кольорі Памела Андерсон вирішила завдяки берету від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Цей головний убір акторка обрала для престуру The Last Show Girl у Парижі. Красивий чорний берет додавав образу особливої вишуканості та елегантності, що притаманна французькому стилю. Коштує берет від Руслана Багінського на сайті бренду понад 11 тисяч гривень.



Памела Андерсон одягнула берет від Руслана Багінського / Фото Backgrid



Памела Андерсон у береті від Руслана Багінського / Фото Backgrid

Український бренд Ruslan Baginskiy вже багато років відомий в усьому світі. Головні убори завоювали популярність не лише серед іменитих модниць, але й серед відомих голлівудських зірок. Кепі, панами, капелюхи та шапки від Руслана Багінського приміряють найвідоміші співачки, авторки, моделі тощо.

Головні убори від українського бренду у своїх гардеробах мають Бейонсе, Мадонна, Белла Хадід, Періс Гілтон, Кайя Гербер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та багато інших.