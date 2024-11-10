5 парфумів на осінь, які захоче кожна жінка: їхні аромати вражають

Жінки тяжіють до красивого одягу й парфумів. Рідко хто обходиться одним улюбленим ароматом, воліючи кожного разу поповнювати свою колекцію новою баночкою. Якщо ж вам подобаються парфуми із запахом чорної смородини, рому, лаванди, шафрану чи мімози, то радимо надихнутися цікавими ароматами на осінь.

Щоб підняти собі настрій восени й зануритися в радісну атмосферу, рекомендуємо обрати для себе чудові аромати, які наповнять енергією навіть у похмурі дні, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Soleil de Jeddah, Stephane Humbert Lucas

У цьому парфумі сплелися ноти лимона, ромашки, амбри, ірусу й ванілі. Окрім того, ви зможете милуватися неймовірним флаконом з маленьким гранованим кристалом Swarovski персикового кольору, увінчаним золотим ковпачком.



Розкішні парфуми на осінь 2024 / Фото Pexels

APOM, Maison Francis Kurkdjian

Цей парфум – унісекс, тож підійде для чоловіка та жінки. Це амбровий, квітковий, фужерний аромат, який просто дивовижно розкривається на шкірі й чоловіків, і жінок. У парфумі поєднався коктейль з лаванди, апельсинового цвіту зі шлейфом ванілі з акцентом іланг-ілану та білого мускусу.



Ефектні парфуми на осінь 2024 / Фото Pexels

Idôle L`Intense, Lancôme

Цей привабливий парфум здатен підкорити своїм ароматом. У ньому сплівся оберемок троянд, квіти жасмину та бурбонська ваніль.



Розкішні парфуми на осінь 2024 / Фото Pexels

Libre, YSL

Парфум Libre від YSL – справжній скарб, який повинен бути в кожної дівчини. Аромат поєднує мікс свіжої лаванди, квіти апельсина, абмру та ваніль.



Бездоганні парфуми на осінь 2024 / Фото Pexels

Top Secret, Bibliotheque de parfum

Парфум потішить теплими та пряними нотами. Він пахне листям тютюну, пряними спеціями, ванілюю, деревними нотами та сухофруктами. Аромат заспокоює й додає впевненості.



Розкішні парфуми на осінь 2024 / Фото Pexels