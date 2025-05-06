Парфуми, які викликають звикання: ці аромати купують всі
- Популярні аромати серед жінок включають La Vie Est Belle від Lancôme, Bright Crystal від Versace, Black Opium від Yves Saint Laurent, Miss Dior Blooming Bouquet від Dior та Good Girl Legere від Carolina Herrera.
- Ці парфуми відомі своїми незабутніми нотами та залишаються класикою, до якої жінки повертаються знову і знову.
Магазини постійно поповнюють свої асортименти цікавими й новими парфумами, втім жінки вже визначили для себе чимало ароматів, які є так званою класикою, яка ніколи не виходить з моди й завжди є затребуваною.
Є кілька парфумів, які жінки купують найчастіше, пише 24 Канал. Вони їх обирають для себе чи комусь на подарунок. Ці аромати є знайомими, мають гарний запах та дуже добре зарекомендували себе у світі парфумерії. Обрані парфуми є настільки особливими, що завоювали серця жінок настільки, що вони повертаються до них знову й знову.
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La Vie Est Belle від Lancôme
Цей парфум вже багато років обожнюють чимало жінок. Аромат наповнений запахом груші та чорної смородини, а далі розкривається запахом ірису, жасмину та апельсина. В основній ноті відчувається ваніль та праліне.
Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest
Bright Crystal від Versace
Аромат ідеально підійде тим жінкам, які люблять квіткові та фруктові запахи. Парфум є не новим, але його досі обожнюють безліч жінок. Верхні ноти складаються з льоду та гранату, далі розкривається запах піонів, лотосу та магнолій, а базові ноти складаються з амбри та мускусу.
Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest
Black Opium від Yves Saint Laurent
Жінки в захваті від цього парфуму вже багато років. Спочатку вони видаються занадто солодкими, оскільки складається запах з квіткових та кавових нот, але потім розкриваються на тілі й мають неймовірний запах.
Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest
Miss Dior Blooming Bouquet від Dior
Квітковий аромат завоював прихильність багатьох жінок. У верхній ноті сицилійський апельсин, середня нота вже оповита рожевими піонами й дамаською трояндою, а далі розкривається запах персика, абрикоса та білого мускусу.
Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest
Good Girl Legere від Carolina Herrera
Аромат побудований навколо дуету п’янкої ноти бобів та жасмину. Він підійде тим жінкам, які люблять гучно про себе заявляти, оскільки аромат є незабутнім.
Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest
До речі, нещодавно ми розповідали про один дорогий аромат, який люблять всі француженки й не тільки. Який парфум любить Дуа Ліпа – читайте в нашому матеріалі.