Парфуми, які викликають звикання: ці аромати купують всі

Магазини постійно поповнюють свої асортименти цікавими й новими парфумами, втім жінки вже визначили для себе чимало ароматів, які є так званою класикою, яка ніколи не виходить з моди й завжди є затребуваною.

Є кілька парфумів, які жінки купують найчастіше, пише 24 Канал. Вони їх обирають для себе чи комусь на подарунок. Ці аромати є знайомими, мають гарний запах та дуже добре зарекомендували себе у світі парфумерії. Обрані парфуми є настільки особливими, що завоювали серця жінок настільки, що вони повертаються до них знову й знову.

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La Vie Est Belle від Lancôme

Цей парфум вже багато років обожнюють чимало жінок. Аромат наповнений запахом груші та чорної смородини, а далі розкривається запахом ірису, жасмину та апельсина. В основній ноті відчувається ваніль та праліне.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Bright Crystal від Versace

Аромат ідеально підійде тим жінкам, які люблять квіткові та фруктові запахи. Парфум є не новим, але його досі обожнюють безліч жінок. Верхні ноти складаються з льоду та гранату, далі розкривається запах піонів, лотосу та магнолій, а базові ноти складаються з амбри та мускусу.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Black Opium від Yves Saint Laurent

Жінки в захваті від цього парфуму вже багато років. Спочатку вони видаються занадто солодкими, оскільки складається запах з квіткових та кавових нот, але потім розкриваються на тілі й мають неймовірний запах.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Miss Dior Blooming Bouquet від Dior

Квітковий аромат завоював прихильність багатьох жінок. У верхній ноті сицилійський апельсин, середня нота вже оповита рожевими піонами й дамаською трояндою, а далі розкривається запах персика, абрикоса та білого мускусу.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Good Girl Legere від Carolina Herrera

Аромат побудований навколо дуету п’янкої ноти бобів та жасмину. Він підійде тим жінкам, які люблять гучно про себе заявляти, оскільки аромат є незабутнім.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

До речі, нещодавно ми розповідали про один дорогий аромат, який люблять всі француженки й не тільки. Який парфум любить Дуа Ліпа – читайте в нашому матеріалі.