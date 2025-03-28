Перевтілення на мільйон: як змінилася 45-річна жінка, яка вперше прийшла в салон краси

Колись у нульових на телебаченні були програми з перевтіленням жінок, над якими працювала ціла команда професіоналів. У сучасному світі зовнішність жінки може змінитися за один день, варто їй лише навідатися в салон краси.

Б’юті-експертка з перевтілень Катерина Марченко вже створила кілька десятків неймовірних перевтілень жінок, які демонструє у своєму профілі, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку майстрині.

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Перевтілення 45-річної жінки

Героїнею одного з останніх перевтілень стала 45-річна жінка Наталія, яка багато працює та ніколи не відвідувала салони краси. Від природи вона є неймовірно гарною, але дуже комплексувала щодо своєї зовнішності. Жінка виховує двох доньок, для яких хоче бути прикладом жіночності.

Наша мета була підібрати для неї ніжний і водночас вишуканий образ, оскільки Тетяна дуже тендітна та витончена жінка. Тому ми вирішили підібрати образ у стилі Old Money, який на наш погляд максимально розкриває її внутрішню красу,

– йдеться в дописі Катерини Марченко.

Жінці підстригли та пофарбували волосся, вклали в локони, а візажисти зробили ніжний макіяж. Несучасний светр та кардиган змінили на вишукану довгу сукню з поясом, яку доповнили коричневе пальто, замшеві чоботи на підборах та молочна сумка.

Перевтілення Наталії: дивіться відео

Варто зазначити, що кожна жінка, яка мріє про зміни у зовнішності, має наважитися на похід в салон краси, де професіонали підкреслять її природну красу, освіжать образ та повернуть відчуття молодості.

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Професійні стилісти та перукарі знають, як підібрати зачіску, відповідний колір волосся та стиль, щоб досягнути ефекту омолодження та подарувати жінці впевненість в собі.