Яку зачіску варто зробити на Великдень: прості ідеї, які вразять всіх

Великдень – значуще свято для багатьох людей. До цього дня активно готуються як духовно, так і фізично. Зокрема, підбирають особливий образ, що підкреслить урочистість події.

Особлива увага приділяється зачісці. Вона має відповідати приводу і, до того ж підкреслювати природну красу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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5 цікавих варіантів трендових зачісок на Великдень

Зібрані прядки

Ця зачіска робиться ну дуже просто. Спочатку необхідно накрутити волосся. Далі потрібно виділити 2 передні прядки і закріпити їх за допомогою зажимів.

"Мальвінка" з локонами

Знайома нам усім з дитинства зачіска трансформувалась. Тепер прядки можна закріплювати зажимом, а не гумкою. Варіацій так званого "крабіка" дуже багато, підбирайте той, який підходить під ваш образ.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Стильні коси

Коси цьогоріч в тренді. В моді різноманітні їх варіації. Зокрема і такі легкі косички, що обрамляють голову наче вінок.

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Нижній пучок

Нижній пучок – варіант стриманої і ніжної зачіски. Це чудова ідея для тих, хто хоче повністю зібрати волосся.

Стильний хвіст

Забудьте про класичний хвіст. Трохи фантазії і така зачіска стане справжнім шедевром.

Зверніть увагу! Цьогоріч в тренді різноманітні прикраси для волосся. Зокрема, банти.