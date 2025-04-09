Як одягнутися на побачення: 5 найкрасивіших образів показує Даша Квіткова

Перед побаченням у дівчини завжди є певні хвилювання, тому вибір вбрання може змусити добряче понервувати перед шафою. З настанням весняно-літнього сезону, обрати річ буде набагато легше, оскільки можна приміряти всього лише сукню.

Плаття – це саме той варіант вбрання, який виручає в будь-який момент, пише 24 Канал. Незалежно від того, в який час відбудеться зустріч – вдень чи вечір, сукня здатна додати особливого настрою й зробити побачення незабутнім.

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Даша Квіткова показує образи для побачення

Інфлюенсерка Даша Квіткова нещодавно стала обличчям колекції суконь від відомого українського бренду в колекції WONÀ by WONÀ CONCEPT. Плаття поєднують у собі витонченість та сміливі силуети, щоб стати вбранням для будь-якого настрою та приводу.

Палітра лінійки балансує між позачасовою класикою та трендовими відтінками сезон – від глибокого шоколадного до ніжного рожевого.

Витончені сукні максі та мінідовжин вирізняються елегантними силуетами, плавними лініями та мистецькими акцентами – зокрема, деталями спідниць у вигляді квітів, що додають образам нотку сучасного мистецтва.

Також особливу увагу приділено текстурам: від мереживних та атласних до сяючих леліток, які додають мерехтливого шарму. Сукні пошиті з органзи, оксамиту, стрейч-сітки та костюмної тканини, тож разом створюють вишуканий баланс легкості й структури.

Приміряючи сукні, стилісти попрацювали над зачісками, щоб створити повноцінний образ, який можна буде одразу повторити. У рожевій сукні-бюстьє Даша Квіткова вирішила постати з пучком, у чорному платті з тюльпаноподібною спідницею інфлюенсерка красувалася з легкими локонами в голлівудському стилі.



Даша Квіткова у стильних сукнях / Фото WONÁ by Woná Concept



Даша Квіткова у вишуканих сукнях / Фото WONÁ by Woná Concept

Плаття з рожевою об’ємною спідницею Квіткова доповнила ніжною зачіскою із зібраними передніми пасмами волосся.



Даша Квіткова у стильних сукнях / Фото WONÁ by Woná Concept

Для елегантного виходу з коханим радимо приміряти чорне плаття з лелітками на бретельках, доповнивши його вишуканим кольє та мінімалістичним пучком.



Даша Квіткова у вишуканих сукнях / Фото WONÁ by Woná Concept

На романтичне побачення можна одягнути сукню з мереживом й додати шику завдяки переднім закрученим пасмам та легеньким хвилькам волосся.



Даша Квіткова у стильних сукнях / Фото WONÁ by Woná Concept

Нещодавно ми розповіли й показали у нашому матеріалі про весняно-літні сукні 2025 року з пастельними відтінками, тюлевими деталями, ніжним сатином і стилем сліп. Дівчата у добірці точно віднайдуть щось для себе.