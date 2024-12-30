Що подарувати чоловіку на Новий рік: це йому точно сподобається

Перед Новим роком спостерігається особлива метушня, втім вона радше нагадує приємні клопоти. Точно ще не всі встигли придбати подарунки своїм хлопцям чи чоловікам, тому ділимося ідеями, які є влучними й точно сподобаються вашій другій половинці.

Святковий подарунок можна залишити під ялинкою, чи вручити особисто в перші хвилини Нового року, пише 24 Канал. Іноді вибір самого подарунка – справжня головоломка, однак можна спростити завдання, якщо знати, що саме подобається чоловікам й принесе їм радість та задоволення.

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Редакція Lady 24 склала невеличкий список подарунків, які точно знадобляться вашому хлопцю та чоловіку.

Навушники

Такий подарунок є практичним та доволі доречним. Чоловік зможе їх використовувати хоч кожного дня в залі чи під час бігу з настанням тепла. Якщо у нього вже є навушники, але він довго ними користується, тоді можна придбати нову версію, яка його точно здивує.

Одяг і аксесуари

Чоловік буде радий теплому светру, світшоту чи шапці з рукавицями. Також можна зупинити свій вибір на аксесуарах й подарувати на Новий рік краватку, гаманець, сумку чи шкіряний ремінь.



Одяг та аксесуари сподобаються будь-якому чоловіку / Фото Pexels

Подарунок для хобі

Цей подарунок потрібно підбирати опираючись на вподобання чоловіка. Якщо він займається спортом, то на Новий рік можна подарувати спортивний костюм, сумку для речей, окуляри чи будь-що інше зі спортивного інвентаря. Для тих, хто любить рибалити – можна придбати вудку чи складне крісло.

Взуття

Приємним подарунком на Новий рік вважається взуття. Готуючись до теплого сезону, який настане вже за 2 місяці, радимо придбати для чоловіка стильні кросівки в його улюбленому кольорі.

Парфуми

П’ятірку найкращих подарунків для чоловіка закривають парфуми. Виберіть аромат, який буде підкреслювати індивідуальність. У зимову пору популярними є насичені парфуми зі східними нотами, в теплий сезон чоловіки люблять парфуми, які є легкими та свіжими. Найбільше чоловіки люблять аромати, які наповнені цитрусовими нотами, з мускусом, ноткою табака, шкіри та перцю.