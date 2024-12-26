Що подарувати Козерогам на День народження: варіанти, які сподобаються іменинникам

Козероги відзначають День народження з 22 грудня по 20 січня. Часом у кожного з нас відчувається брак ідей щодо подарунків. Ми боїмося прогадати, або думаємо, що в іменинниці вже все є. Втім, є певний перелік речей, яким завжди будуть раді.

Козероги є практичними, тож люблять подарунки, які вдасться застосувати у житті, пише 24 Канал. Представники знаку є досить потайними, тож точно не скажуть вам, що саме їм потрібно. Жінки Козероги є гордими, тому можуть самостійно собі придбати все, що забажають, однак в День народження їх все ж таки можна здивувати подарунком.

До теми Що подарувати чоловікові на Новий рік: найкращі парфуми, які всі купують

Парфуми

Кожна дівчина любить парфуми, тому такий практичний подарунок для Козерогів буде ідеальним. На уродини радимо придбати один з ароматів, які обожнюють всі жінки.

Придивіться на один з цих кількох варіантів і ви точно не прогадаєте. Парфуми Dolce & Gabbana "L'Imperatrice", Gucci "Bloom", Lancôme "La Vie Est Belle" та Yves Saint Laurent "Black Opium" є неймовірно популярними серед жінок.

Шапка з шарфом

Щоб точно вгадати з вибором подарунка, зверніть увагу на верхній одяг Козерогів та придбайте шапку з шарфом в тон до пуховика, дублянки чи шуби. Якщо ж іменинниця носить яскраві речі, тоді робіть ставку на базовий чорний та білий колір.

Спідня білизна

Козероги люблять красиво виглядати, тому спідня білизна стане чудовим подарунком. Смак іменинниці та улюблений колір буде важко вгадати, тому краще обирати нейтральний відтінок та базовий фасон, який підходить та личить всім.

Прикраси

Сережки, ланцюжок з кулоном чи браслет ідеально доповнюють будь-які образи, тому придбайте для іменинниці щось з прикрас, щоб вона не лише довершувала ними свій аутфіт, але й пам’ятала про вас.