Як відновити волосся після відпустки: особливі поради для дівчат

Після відпустки ми повертаємося щасливими та відпочилими, але вже вдома слід приділити увагу волоссю, оскільки під впливом сонця воно могло добряче постраждати.

Кожній дівчині треба пам’ятати, що після відпустки треба неодмінно почати активний догляд за пасмами, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Кілька маніпуляцій допоможуть повернути втрачений блиск шкірі та волоссю.

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Як доглядати за волоссям після відпустки?

Сонце та морська сіль руйнує волосся. Незалежно від того, як сильно ми намагаємося оберігати пасма наносячи термозахист чи одягаючи головний убір, пошкодження іноді є неминучим. У більшості випадків потрібні певні засоби для відновлення волосся або навіть стрижка.

На морі волосся активніше піддається впливу ультрафіолетового випромінювання, оскільки цілі дні відпочиваючі проводять на пляжі чи біля басейну.

UVB-промені відповідають за втрату кератину, а UVA-випромінювання спричиняє втрату пігменту волосся. Разом вони пошкоджують структуру волосся, після чого воно стає тоншим, світлішим й втрачає еластичність. Солона вода ще й добряче сушить волосся, тому всі ці пошкодження вимагають обов’язкового відновлення.

Якщо після відпустки ви помітили, що волосся стало ламким, а кінчики посічені, тоді варто вдатися до кількох дієвих кроків.

Підстрижіть кінчики

Освіжіть кінчики волосся після моря, щоб запобігти подальшому пошкодженню пасм та відновити вологу й еластичність. Згодом можна скористатися кількома методами, щоб його відростити.

Використовуйте корисні засоби

Після відпустки на морі, у волоссі пошкоджується кератин, тому варто обрати для себе шампунь та кондиціонер з білком. Завдяки цим засобам пасма стануть міцнішими.

Інтенсивно зволожуйте волосся

Морська сіль дуже висушує волосся, тому після відпустки треба виділити час на інтенсивне зволоження. Догляд повинен складатися з маски, кокосової чи арганової олії. Можна наносити їх перед сном, зав’язавши волосся в пучок, а вранці вимити шампунем з кератином.

Не фарбуйте волосся самостійно

На морі ультрафіолетові промені призводять до втрати пігменту у волоссі. Після повернення з моря не рекомендовано самостійно фарбувати волосся, бо без належного професійного нагляду пасма можна ще більше пошкодити.