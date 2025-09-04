У четвер, 4 вересня, обірвалося життя видатного італійського дизайнера Джорджо Армані. Легендарному модельєру був 91 рік. За свою кар’єру він зробив чимало важливих речей, які будуть постійно асоціюватися з брендом.

Джорджо Армані навчався на лікаря, але потрапив у світ моди й залишив свій глибокий слід назавжди, пише 24 Канал. У 1975 році він заснував власний однойменний бренд Giorgio Armani. Джорджо створював прості та елегантні речі, що непідвладні часу. Саме він зробив бренд символом італійської розкоші у світі.

Є кілька культових новинок, які створив дизайнер та вишуканих образів, в яких красувалися зірки на червоних доріжках. Джорджо Армані був фаворитом червоних доріжок, а його сукні та костюми називають безпрограшним варіантом.

Які образи Джорджо Армані є культовими?

Джулія Робертс на "Оскарі" у 2001 році

Чорна оксамитова сукня Джулії Робертс стала однією з найбільш обговорюваних. Плаття з білими акцентами вважається однією з найзнаковіших суконь в історії "Оскара".



Сукні, які створив Джорджо Армані / Фото Getty Images

Леді Гага на "Греммі" у 2010 році

Співачка Леді Гага відкрила церемонію "Греммі" у футуристичній сукні Armani з металевим блиском та космічним силуетом. Це плаття викликало фурор у багатьох гостей.



Сукні, які створив Джорджо Армані / Фото Getty Images

Кейт Бланшетт на Каннському кінофестивалі у 2014 році

У 2014 році Кейт Бланшетт завітала на Каннський кінофестиваль у розкішній сукні від Armani Prive з мереживом та відкритою спиною. Своїм прикладом акторка демонструє, що сукні від Джорджо Армані можна одягати на важливі події по кілька разів, бо вже раніше цю сукню вона приміряла на "Золотий глобус".



Сукні, які створив Джорджо Армані / Фото Getty Images

Ніколь Кідман на "Оскарі" у 2018 році

Якби існувала номінація "Найбільш обговорюване вбрання церемонії Оскар 2018", то Ніколь Кідман в ній би здобула перемогу. Акторка вийшла на червону доріжку у кобальтово-синій сукні з величезним бантом.



Сукні, які створив Джорджо Армані / Фото Getty Images

Кейт Бланшетт на Венеційському кінофестивалі у 2025 році

Кейт Бланшетт одягнула на Венеційський кінофестиваль сукню Armani Privé, яку вперше носила на церемонії SAG Awards у 2022 році. Це розкішне чорне плаття з глибоким вирізом, повністю обшите каміннями.



Сукні, які створив Джорджо Армані / Фото Getty Images

Як Джорджо Армані підтримав Україну?

28 лютого 2022 року дизайнер Джорджо Армані став першим модельєром, який підтримав Україну. Він вирішив не використовувати музику під час свого показу. Цей жест став демонстрацією підтримки українському народу та солідарності з Україною під час російського вторгнення.