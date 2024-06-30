Найпопулярніші помилки під час вибору весільної сукні: як підготуватися до важливого дня

Для кожної дівчини та жінки весілля – найважливіший день життя. Підготовка до нього може тривати кілька місяців, а вибір особливої сукні – справа не з легких.

Стилісти наголошують, що весільна сукня – це глибоко емоційна подорож, яка може бути й стресовою. Так, експерти назвали найпоширеніші помилки під час вибору вбрання для нареченої, які все ускладнюють.

До теми Мріяла про цю сукню: блогерка знайшла весільне вбрання на маркетплейсі фейсбук

Багато людей під час примірки

Фахівці наголошують, що чим більше людей допомагатиме обирати сукню, тим складніше буде нареченій. Так, близькі та рідні матимуть безліч думок щодо вбрання, тому краще на примірку брати 2 – 3 найближчих друзів чи рідних, які створять приємну атмосферу.

Неправильна білизна

Перед тим, як йти на примірку весільної сукні, варто подбати про білизну правильного кольору. Варто обирати комплекти білого чи бежевого кольору, адже яскрава білизна буде дуже виділятися.

Також варто подбати, щоб бюстгальтер був правильної форми й розміру, адже це також впливатиме на зовнішній вигляд.

Приміряти лише один тип суконь

Багато наречених приходять обирати сукню з чітким уявленням, якою вона повинна бути. Такий тип клієнтів відкидає інші варіанти, однак стилісти радять приміряти різні фасони.

Я бачила, як багато шанувальниць мінімалізму танули, бачачи себе в мереживній бальній сукні, тому ніколи не кажи ніколи! Спробуйте все потроху і подивіться, як ви почуваєтеся в різних сукнях,

– говорять стилісти.

Примірка суконь за межами бюджету

Однією з помилок, якої часто припускаються наречені, є примірка суконь, які виходять за межі бюджету. Дорожча сукня може підкорити серце нареченої, а знайти схожу, але в рамках виділених фінансів, може бути складніше. Як наслідок, настрій у нареченої буде зіпсований, а примірка сукні завершиться розчаруванням.

Не виділяти час для робіт над сукнею

Ще одна помилка, якої припускаються наречені, це не залишати час для роботи над сукнею. Багато жінок вважають, що вдасться відразу знайти сукню за розміром, однак омріяне вбрання інколи доводиться підшити чи доопрацювати, тому варто мати про запас час. Найкращим варіантом буде купівля сукні за 8 – 10 тижнів до весілля.

Не вивчати асортимент магазинів

Експерти радять завчасно вивчати асортимент магазинів, щоб мати приблизне уявлення, які сукні можуть підійти. Це дозволить відкинути ті шоуруми, які не відповідатимуть за стилем або з інших причин.

Відвідувати в один день більше ніж 2 магазинів з сукнями

Насправді, вибір весільної сукні – дуже виснажливе заняття. Тому нареченим радять в один день відвідувати максимум 2 магазини з примірками.

Занадто покладатися на думку інших

Під час вибору весільної сукні важливо враховувати свою думку й відштовхуватися від своїх емоцій. Однак чимало наречених під впливом обирають вбрання, яке їм не до душі.

Самокритика

Напевно, кожна жінка може знайти у собі недоліки або ж надкритично ставиться до власного тіла. Такі нав'язливі думки та самокритика викликають відчуття невпевненості, тому варто не боятися говорити з консультантом про моменти, які бентежать.

Нереалістичні фантазії про сукню

Уявляючи ідеальну весільну сукню, варто описувати її реальною. Окрім того, треба також враховувати, де саме відбуватиметься весілля, адже об'ємна пишна сукня буде недоречною на пляжній церемонії, і навпаки – легка сукня буде недоречною для розпису взимку.