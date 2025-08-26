У метушні напруженого робочого дня багато людей відчувають себе виснаженими й спокушаються скоротити етап зняття макіяжу, або взагалі пропустити його. І тут на вас чекає головна пастка.

Річ у тім, що неправильне очищення обличчя сприяє прискореному старінню, спалахам акне та погіршенню захисного бар'єра шкіри. Експерти виділили найпоширеніші помилки під час очищення, і розповіли, як правильно завершувати день, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які помилки у знятті макіяжу старять шкіру?

Використання засобу для зняття макіяжу з очей на все обличчя

Формули для очей, які зазвичай збагачені жирами та пом'якшувачами, призначеними для ефективного видалення водостійкої туші, можуть становити ризики при нанесенні на шкіру обличчя. Ці важчі продукти потенційно можуть закупорювати пори й призводити до висипань.

Рекомендовано використовувати ці засоби виключно в зоні навколо очей, а для догляду за обличчям обирати легші альтернативи.

Очищення важкого макіяжу звичайним гелем для вмивання

Традиційні засоби для вмивання можуть бути недостатніми, коли йдеться про ефективне зняття важкого макіяжу, наприклад, щільних тональних основ, праймерів і стійких консилерів. Це може призвести до того, що шкіра виглядатиме сухою і тьмяною.

Експерти рекомендують використовувати бальзами або олії, спеціально розроблені для надійного зняття макіяжу, а потім м'який гель або пінку для вмивання, щоб досягти ретельного очищення.

Надмірна довіра до серветок

Хоча серветки можуть забезпечити зручність під час подорожі або після тренування, експерти застерігають від використання їх як заміни комплексної процедури очищення. Ці продукти можуть подразнювати чутливу шкіру, залишати хімічні залишки та потенційно призводити до висипань.



Агресивне тертя

Використання грубих методів, таких як сильне тертя ватними дисками або рушниками, може призвести до появи мікротріщин, почервоніння і прискореної появи зморшок. Для ефективного зняття макіяжу радять використовувати м'які кругові рухи. Після очищення слід злегка промокнути обличчя рушником, уникаючи будь-яких розтирань, які можуть додатково подразнити шкіру.

Один і той самий рушник "на всі випадки"

Вологі рушники створюють ідеальне середовище для бактерій, що потенційно може призвести до таких проблем зі шкірою, як акне. Тривале використання одного і того ж рушника протягом декількох днів може загострити цю проблему.

Використання агресивних формул

Сильні поверхнево-активні речовини, спирти та ароматизатори можуть пошкодити ліпідний бар'єр шкіри, що призводить до сухості та подразнення. Для щоденного догляду за шкірою варто обирати більш м'які альтернативи, зокрема безалкогольну міцелярну воду, молочко для вмивання або гідрофільні олії.

Занадто гаряча вода

Гаряча вода може призвести до сухості, пошкодження капілярів і посилення почервоніння шкіри. Слід віддавати перевагу теплій воді, оскільки вона м'якше впливає на кровоносні судини, водночас ефективно підтримуючи чистоту шкіри.



Відмова від подвійного очищення

Метод передбачає спочатку використання бальзаму або олії для ефективного розчинення макіяжу, а потім гелю або пінки для вмивання для ретельного остаточного вмивання. Цей двоетапний підхід гарантує, що вся косметика і забруднення видаляються зі шкіри.

Ігнорування зволоження

Навіть найніжніші очищувальні засоби можуть видалити зі шкіри не лише макіяж, але й необхідні природні ліпіди. Якщо не наносити зволожувальний крем після очищення, це може призвести до ослаблення шкірного бар'єра і прискореної появи зморшок.

Тому варто використовувати легкий крем або сироватку з гіалуроновою кислотою, що допомагає відновити водний баланс шкіри.

