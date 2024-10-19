Як виглядають трендові прикраси на 2025 рік: чарівна добірка, яка вас вразить

Прикраси стали необхідністю в нашому образі, тож без них складно уявити довершений аутфіт. У 2025 році переважатиме богемний дух, аксесуари в дусі фауни, яке нагадуватиме нам про подорожі та ще багато чудових речей.

На Тижнях моди бренд Saint Laurent представив виразні браслети-кафи й велике намисто, а Fendi та Schiaparelli презентували сережки з бароковими перлами.

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Дізнаючись про трендові позиції наступного року, рекомендуємо детальніше познайомитися з прикрасами, які пануватимуть у 2025 році.

Браслети-кафи

Масивні браслети були модними в нульових. Згодом вони зникли з модних радарів, а в новому році повернуться в тренди з новим розмахом. Ефектно виглядають браслети в золоті чи сріблі.



Прикраси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue

Фауна

Дизайнери презентували ефектні кольє у вигляді вигинів змії, розкішні сережки, які наче крихітні колібрі та бездоганні кулони у вигляді голубів. Робіть вибір на те, що вам найбільше припадає до душі.



Прикраси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue

Навушники

Чимало моделей дефілювали подіумом в навушниках. Такий модний напрямок вказує на те, що у 2025 році модно буде доповнювати образи масивними чи мінімалістичними навушниками.



Прикраси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue

Перлини

У новому році перлини будуть в моді, втім бренди трохи їх інтерпретували. Актуальними будуть не просто молочні перлинки, а масивні прикраси у вигляді кольє чи сережок.



Прикраси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Vogue

Прикраси є дуже важливою складовою наших образів, тому постійно додавайте у свою шкатулку щось нове й цікаве – від сережок до кольє та браслетів, щоб вдосконалювати та урізноманітнювати свої образи.