Які прикраси купити восени: найцікавіша добірка з модних подіумів
Джерело:Vogue
Без прикрас важко уявити красивий та цілісний образ. Вони завжди довершують наші виходи та стають гарною родзинкою навіть в найпростіших вбраннях. Цієї осені радимо звернути увагу на кілька цікавих прикрас.
На модних показах дизайнери демонструють не лише вбрання, але й взуття, аксесуари та прикраси, пише Vogue. Провівши аналіз образів моделей, експерти визначили головні прикраси сезону – це каскадні намиста, масивні браслети та пірсинг. Моделі виходили на подіум в розмаїтті квітів, перлів та мушель.
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Каскадне намисто
Таке намисто є одним з домінуючих трендів та має всі шанси стати головним бохо-аксесуаром, яке буде довершувати наше вбрання цього сезону.
Стильні прикраси на осінь / Фото Vogue
Масивні браслети
Восени розпочнеться справжня лихоманка на масивні браслети. У моді будуть широкі, металеві та великі браслети, які будуть пасувати до лонгслівів, які треба буде одягати поверх рукавів.
Модні прикраси на осінь / Фото Vogue
Перли
Попри те, що перлини вважаються класикою й не виходять з моди, інколи вони згасають з трендів, та цього року повертаються з новим розмахом. Обирайте для себе сережки чи чокери.
Стильні прикраси на осінь / Фото Vogue
Пірсинг
Чимало моделей з’явилися на подіумі з пірсингом на обличчі. Сережка прикрашала губи чи ніс й вдало довершувала цікаві образи.
Модні прикраси на осінь / Фото Vogue
Срібні сережки
На першому місці восени буде срібло з максималістським духом. Робіть ставку не на мінімалістичних моделях, а на масивних сережках, які додадуть образам ефектності.
Стильні прикраси на осінь / Фото Vogue
Ансамблі каблучок
Головний акцент цієї осені буде на прикрашанні пальців каблучками. Можете відкинути на другий план мінімалістичні персні та додати в скриньку прикрас масивні вироби.
Модні прикраси на осінь / Фото Vogue
Окрім того, в моді цього сезону квіткові сережки та ланцюжки, а ще кольорові намиста у стилі бохо, які стануть вдалим довершенням до монохромних образів.