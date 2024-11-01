Як дві краплі води: відома модель повторила культовий вихід принцеси Діани

Чимало світових зірок на Геловін обирають не лише страхітливі костюми. Останнім часом в моду увійшло перевтілення у героїв фільму чи улюблених знаменитостей. Шведська модель вирішила цього року вразити всіх своїм новим образом, поставши на кадрах в культовому виході принцеси Діани.

Манекенниця Ельза Госк має гарний смак в одязі та постійно демонструє красиві образи, повідомляє 24 Канал. Дівчина вже багато років у модній індустрії та знається на трендах, тому підібрала перевтілення, яке вразило багатьох.

До теми Сукня помсти принцеси Діани – історія найвідомішого виходу, який став скандальним

Ельза Госк в образі принцеси Діани

У Голлівуді всі стараються, аби підготувати такий образ на Геловін, який не буде схожим ні на чиї попередні та здивує всіх підписників чи гостей вечірки. Ельза Госк цього року вирішила продемонструвати не лише вбрання принцеси Діани, але і її погляд, ходу та манери.

Білявка приміряла на собі чорне плаття, яке стало культовим в гардеробі Леді Ді. Ельза Госк одягнула чорну сукню з відкритими плечима в довжині міні, в якій принцеса Діана з’явилася на вечірці, яку влаштував глянець Vanity Fair у червні 1994 року.



Культовий вихід принцеси Діани / Фото Getty Images

Ельза доповнила образ чорними колготками й туфлями на підборах. Вона також не забула додати багатоярусне перлинне кольє з великим кулоном, яке було на принцесі Діані. Головною родзинкою її образу стала зачіска. Модель постала у короткій перуці, яка повністю сходилася із зачіскою матері колишньої дружини короля Чарльза III.

Образ принцеси Діани, який приміряла Ельза Госк є найпопулярнішим з усіх. Її плаття ЗМІ назвали "сукнею помсти", оскільки своїм виходом вона порушила королівський дрес-код. Вже наступного дня після її виходу у світ, всі заголовки світових видань рясніли ім’ям принцеси Діани.

Ельза Госк повторила образ принцеси Діани

Відомо, що через 3 роки після того, як принцеса Діана здійснила феєричний вихід, сукню продали за 65 тисяч доларів. Леді Ді виставила плаття на аукціон, щоб зібрати гроші для фонду, який надавав допомогу людям із раком та СНІДом.