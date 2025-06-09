Міжнародний день друзів 2025: найкращі привітання, які розчулять

У понеділок, 9 червня, відзначається міжнародний день друзів. У цей день потіште свою подругу чи друга щирим привітанням, яке зможе розчулити та викликати усмішку на обличчі.

Друзі потрібні в житті кожної людини, оскільки роблять наше життя яскравішим та насиченішим, пише 24 Канал. Друзі допомагають нам створити незабутні враження, є нашим міцним плечем та опорою. Справжні друзі здатні допомогти нам в моменти відчаю, та щиро радіють усім нашим перемогам.

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Привітайте друзів щирими словами у прозі, щоб подякувати їм за все та зробити цей день ще приємнішим.

Привітання у прозі з Міжнародним днем друзів

Вітаю з Днем друзів! Сподіваюся, ми завжди будемо підтримувати один одного і брати участь у нових пригодах! Ти мій найкращий друг, спасибі за все!

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Вітаю з Днем дружби! Бажаю тобі найщиріших і добрих друзів. Нехай дружба тебе підстерігає на кожному кроці, та робить твоє життя яскравішим і цікавішим.

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Вітаю з Днем друзів. Нехай роки летять, нехай за вікном зима змінюється на літо, а я бажаю, щоб наша дружба не старіла і не втрачала тієї самої іскри, яка запалює в наших серцях щирість, довіра і розуміння. Нехай наша дружба залишається міцною, адже це так важливо – знати та розуміти, що у твоєму житті є справжній друг – опора і підтримка в будь-якій ситуації. Бажаю тобі здоров’я, миру, добра і життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!



Щирі привітання з Міжнародним днем друзів / Фото Pexels

Моїм неймовірним друзям спасибі за те, що завжди поруч у всіх життєвих ситуаціях! Дякую за ваш сміх, пригоди й незмінну підтримку. Дякую вам за незримий душевний зв'язок і створені разом спогади. Щасливого Дня друзів! Дружбі немає меж!

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Мені не потрібні слова, щоб сказати про те, які ми близькі. Але я кажу зараз, і буду говорити тобі завжди про те, що тонкі нитки, які зв'язали наші долі, міцніші за кохання та надійніші за щастя. Вітаю тебе з Міжнародним днем друзів і бажаю, щоб наша дружба, як хороше вино, ставала з роками тільки міцнішою!

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Всіх своїх найкращих друзів, товаришів і хороших знайомих вітаю з Днем друзів! Бажаю в цей день, звичайно ж, дружби вірної, щирої, відданої. Нехай ніщо не зможе зіпсувати наші відносини, а чесність, справедливість, людяність в наших відносинах завжди стоять на першому місці!

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Вітаю тебе з Днем друзів! Це велике щастя – мати такого вірного і надійного друга, як ти, готового завжди прийти на допомогу. Кажуть, що друзі – це родичі, яких ми собі вибираємо самі. Так, ти для мене не просто друг, а й рідна людина. Я хочу побажати тобі залишатися таким же легким і безпосереднім. Нехай у твоєму житті буде багато везіння. А якщо знадобитися допомога – пам'ятай, що в тебе є на кого покластися.

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Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, в холоднечу і в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди відмінного настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов’язково стане реальністю!

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Вітаю з Міжнародним днем дружби. Бажаю, щоб кожен день твого життя перетворювався на справжнє свято, де буде багато усмішок і добрих слів від друзів, веселих жартів і яскравих моментів з близькими людьми. Нехай вірний друг завжди буде поруч, нехай дружба у твоєму житті буде не тільки на словах.

До слова! У нашому матеріалі ми розповіли, що не можна одягати на хрестини. Це треба знати всім, які мають незабаром йти на це важливе свято.

Мої дорогоцінні друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати!