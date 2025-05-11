10 найзворушливіших привітань до Дня матері: здатні розчулити

Традиційно в другу неділю травня у всьому світі відзначають День матері. У цей день варто привітати свою найріднішу людину у світі теплими словами, які зігріють душу. Ми зібрали кілька чудових вітань, які розтоплять серце кожної матусі.

За допомогою щирих слів подякуйте мамі за все тепло і ласку, яку вона вам дарує, пише 24 Канал. З нагоди чарівного свята, публікуємо ніжні та зворушливі вітання з Днем матері.

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Привітання у прозі з Днем матері

Дорога моя мамо! Вітаю тебе з днем матері! Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, любові та тепла, а також безмежної радості від життя.

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Мила моя мама! Вітаю тебе з Днем Матері! Я радий, що я твій син і пишаюся такою турботливою, надійною, люблячою та завжди кмітливою мамою. Бажаю тобі, рідна, довгих років життя, міцного здоров'я, життєрадісності та везіння! Нехай життя підносить лише приємні сюрпризи та щасливі миті!

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Низько вклоняємось вам, мамо, за терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими ви, долаючи нинішні труднощі, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож бажаємо здоров’я, тепла і добробуту. Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди! З Днем матері!

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Для найкращої мами на світі! Сьогодні від усього серця хочу побажати тобі миру, здоров'я та гармонії в душі. Твоя любов та турбота завжди допомагали мені пройти через найважчі життєві моменти, тому я ніколи не забуду про тебе.

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Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш, і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш – ти моя найкраща подруга. Ти завжди вчила і вчиш мене жити й радіти життю. Я бажаю тобі бути завжди здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію, молодість душі. Зі святом тебе, моя рідна.



Щирі привітання з Днем матері / Фото Pexels

Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров’я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!

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Люба матусю! Вітаю зі святом! Будь завжди щаслива, як мінімум удвічі більше, ніж ти є зараз. Нехай твоє життя буде сповнене світла, радості та кохання. Дякую тобі за те, що ти завжди підтримувала мене і була поруч у всіх моїх досягненнях.

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Зі святом, з Днем матері! Матуся – найрідніша, наймудріша, найближча людина у цілому світі. Бажаю всім матусям завжди усміхатися, радіти життю і дарувати світло та тепло. Нехай у кожної матері буде привід пишатися успіхами своєї коханої дитини!

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Люба мамо, нехай твої дні будуть сповнені жіночим щастям, дитячим сміхом та лише щасливими митями. Вітаю тебе з Днем матері!

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Дорога мамо, з нагоди Дня Матері, я хочу висловити свою подяку за твою ніжність, турботу та безмежну любов, яку ти надавала мені протягом всього мого життя. Хай у твоєму житті буде більше моментів радості, ніж будь-коли раніше, а твоє серце завжди буде сповнене любові та благополуччя.