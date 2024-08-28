Небанальні слова для найріднішого: привітання з днем народження для чоловіка

28 серпня 2024, 12:32
Читать новость на русском
Автор: Анжеліка Байбак

Для найріднішої людини інколи буває складно дібрати слова, щоб висловити свої почуття. Однак будь-якому чоловіку буде приємно почути щире привітання з днем народження.

Щоб не виникало труднощів, що ж сказати чоловіку на день народження, Lady 24 зібрали цікаві та щирі привітання, які допоможуть підняти настрій іменника.

До теми Неймовірний заряд настрою: побажання гарного дня чоловіку у картинках

Привітання з днем народження своїми словами

Любий, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі, щоб всі твої бажання здійснювалися, а мрії – ставали реальністю. Вірних друзів, домашнього тепла і затишку, щастя, здоров'я і вдачі. Нехай улюблена справа приносить тобі не лише задоволення, а й добробут. Нехай кожна мить твого життя буде наповнена приємними моментами й сюрпризами!

***

Ти – мій герой. Ти – взірець мужності та сили. У день твого народження я хочу тобі подякувати за все, що ти робиш для мене й нашої родини, а також бажаю тобі міцного здоров'я, безмежного щастя, подорожей, яскравих моментів та усього, про що ти можеш мріяти. Нехай удача завжди йде поруч по життю, а кожен день – наповнений добром. Я тебе кохаю і від щирого серця бажаю тобі лише найкращого. 

***

Коханий (ім'я), вітаю тебе з днем народження! Ти не просто чоловік. Ти вірний друг, найкращий син, ідеальний чоловік. Ти завжди готовий підставити своє плече й допомогти в тяжку хвилину, тому мені не вистачить і життя, щоб висловити свою вдячність. Залишайся таким чуйним та веселим, кмітливим та сміливим, енергійним і неповторним. Нехай тобі завжди щастить, а вдача – стане вірною подругою! Міцного здоров'я, добробуту і найкращих людей поряд.


Як привітати чоловіка з днем народження / Фото Unsplash

Привітання чоловіку у віршах

Хай пливе щасливо твій життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.

***

Чого бажати в кращий день?
Ну звісно, радощів, везіння.
Нехай збувається усе,
На що є мрії та терпіння!
Здоров'я, мудрості, тепла,
Кохання вірного міцного.
І досягти всіляких благ,
Що є життєвою основою!

***

Бажаю мужності та сил,
Великих звершень та достатку.
Щоб мрії легко ти здійснив,
Щоб справи усі були в порядку!

Кохання справжнього тобі
Та дружби вірної, міцної.
Щоб кожен день життю радів
І долі не бажав другої!

Привітання чоловіку у картинках


З днем народження чоловіку / Фото Твій світ


З днем народження чоловіку / Фото forumsmile


З днем народження чоловіку / Фото muzvitanka