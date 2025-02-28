З днем народження своїми словами: як привітати маму зі святом

День народження мами – особливе свято. Хочеться, щоб в цей день для найособливішої людини в нашому житті лунали найкращі вітання та щирі слова, які зможуть розчулити та вразити. Радимо привітати матусю своїми словами, які їй найбільше запам’ятаються.

Незалежно від того, який подарунок ви зробите для своєї мами, ваші слова завжди будуть значущими, пише 24 Канал. Виразити почуття для матусі у її день народження можна словесно або ж у вітальній листівці – головне написати вітання прозою, щоб своїми словами передати всю свою любов.

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У добірці зібрано чимало теплих вітань, які допоможуть мамі відчути, що її цінують і вона є особливою.

Привітання мамі з днем народження своїми словами

Моя рідна мама, ти найближча і найрідніша людина на всій землі. Від усієї душі вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб Господь дарував тобі тільки прекрасні миті. Міцного здоров’я тобі, мамочко, успіхів у всіх починаннях. Нехай зозуля накує тобі багато років життя. Нехай твої мрії неодмінно здійсняться. Бажаю, щоб в житті твоєму не було печалі, щоб тебе всюди зустрічало тільки щастя. Нехай надія, віра і любов будуть твоїми надійними супутниками у житті. Всіх благ тобі рідна.

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Моя найкраща матуся, щасливого тобі свята! Твоя сила, твоя мудрість, твоя любов безмежна. Я вдячна за тебе кожен день. Нехай цей день принесе тобі тільки позитив і щастя, бо ти цього заслуговуєш!

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Рідна моя мила мамусю! Ти – найкраща людина в моєму житті. Сьогодні у твій особливий день, хочу побажати тобі довгих років, наповнених розумінням, любов’ю та щирою радістю! Дякую за твою безмежну турботу, за щасливі миті та мудрі поради. Нехай у твоєму житті все буде чудово! Бережи себе, адже ми всі тебе дуже любимо!

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Мамо, з днем народження! Ти завжди була для мене не тільки найкращою мамою, а й найвірнішим другом. Дякую за твою любов, підтримку і нескінченне терпіння. Бажаю тобі здоров’я, радості та безмежного щастя. Нехай кожен день дарує тобі посмішки та приємні сюрпризи.

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Матусю, рідна моя, вітаю тебе з днем народження! Нехай твої очі завжди іскряться щастям, хвороби та печалі обходять стороною. Будь коханою, красивою, завжди молодою і квітучою. Бажаю тобі добра, благополуччя, миру, тепла і радості. Я тебе дуже люблю!



Привітання матусі з днем народження / Фото Pexels

Моя прекрасна матуся, вітаю тебе з днем народження! Від щирого серця хочу побажати тобі чудового настрою, чудових вражень, міцного здоров’я. Нехай усі твої надії виправдаються, мрії здійсняться, як за помахом чарівної палички. Нехай кожен день приносить радість, тепло та натхнення. Бажаю тобі величезного щастя!

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Матусю, ти мій промінчик світла, який завжди вказує вірну дорогу, допомагаєш прийняти правильне рішення! Ти завжди вмієш гарно розрадити та підтримати в потрібну мить! Вітаю тебе з твоїм найбільшим святом, нехай у твоєму житті завжди панують добро і гармонія! Бажаю, щоб ти була здорова, раділа кожній миті життя, а у твої двері постійно стукали щастя і добро! Дуже тебе люблю і ціную! З Днем народження!

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Моя люба мамо, Ти – моє натхнення, героїня і моя найбільша любов. Завдяки тобі я з’явився на світ. Дякую за постійну турботу, за терпіння і ніжність, якою ти мене оточуєш. Бажаю тобі бути найщасливішою жінкою і матір’ю, щоб тебе оточували доброта і достаток. Ти – сонце мого життя, і я дуже тебе люблю!

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Мамо, в цей чудовий день, я хочу висловити найщиріші слова вдячності за те, хто ти для мене. Ти – моя опора, моя незмінна сила і мій найбільший приклад. Твоя безмежна любов і турбота зіграли величезну роль у моєму житті, надихаючи мене на нові досягнення та надаючи впевненості в собі. Сьогодні я хочу побажати тобі здоров’я, щастя і всього найкращого, що може принести цей світ.

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Матусю рідна! Нехай всі твої життєві миті будуть яскравими, як твої очі, теплими, як твоє серце, і чудовими, як твоя душа! Ми тебе безмежно любимо! З Днем народження!



Привітання матусі з днем народження / Фото Pexels

Мила матусю, з днем народження! Ти – найважливіша людина для мене. Твоя підтримка і турбота завжди надають мені сил. Бажаю тобі гарного настрою, здоров’я та удачі у всіх починаннях. Нехай кожен день приносить тобі тільки приємні емоції.

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Матуся, з Днем народження! Дякую твоїм рідним рукам за ніжність і турботу, серцю – за любов і доброту, а очам – за щиру посмішку. Бажаю тобі міцного-міцного здоров’я. Знай, що я готовий щодня дарувати цілі букети щирих компліментів твоїй красі.

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Мамо! Немає таких слів, які можуть висловити мої почуття до тебе. Ти поряд зі мною протягом усього мого життя, ти завжди підтримуєш і розумієш мене як ніхто інший. І за це я дякую тобі від щирого серця і бажаю у твій день народження залишатися такою ж щирою, доброю, ніжною, розумною і чудовою. Бажаю міцного здоров’я, удачі та благополуччя. Я дуже люблю тебе!

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Дорога моя мамо, бажаю тобі бути здоровою, щоб очі сяяли радістю, а на обличчі постійно була посмішка! Відчувай все хороше, що є у світі, починай кожен день з ентузіазмом і добрими думками! Дякую за твою безцінну підтримку, поради та турботу. Щиро вітаємо з Днем народження!

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Мамо, вітаю! Нехай він буде сповнений тепла, усмішок і чудових моментів. Люблю вас найбільше на світі!

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Дорога матусю! У цей особливий день хочу наголосити, наскільки ти для мене важлива. Твоя підтримка і любов завжди були моїм найціннішим дарунком. Нехай у твоєму житті буде багато радості, здоров’я та гармонії. Ти заслуговуєш на все найкраще! З Днем народження!

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Дорога мамо, з днем народження! Я хочу подякувати тобі за все, що ти зробила і продовжуєш робити для мене. Твоя любов, турбота і підтримка завжди були для мене найнадійнішим захистом у будь-яких життєвих ситуаціях. Ти навчила мене жити з честю, любити всім серцем і ніколи не здаватися перед труднощами. Завдяки тобі, я став тим, ким є сьогодні. Бажаю тобі міцного здоров’я, довголіття і нескінченного щастя. Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, а всі мрії здійснюються. Я завжди буду поруч і підтримуватиму тебе так, як ти підтримувала мене. Дякую за все, матусю!

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Моя улюблена матуся, вітаю тебе з днем народження! Ти найдобріша, найніжніша і найдбайливіша, я нескінченно вдячна тобі за все! Бажаю, щоб ти завжди посміхалася, була здорова та щаслива, а я завжди фізично чи подумки поруч!