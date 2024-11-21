Привітання з річницею весілля: щирі слова для коханого чоловіка

Річниця весілля для кожної подружньої пари – це важливий та досить зворушливий день, тому хочеться привітати свою другу половинку найкращими словами. Для жінок, які хочуть сказати своєму милому щось приємне, ми підготували щирі вітання у прозі.

У річницю весілля варто нагадати своєму партнерові про почуття, пише 24 Канал. Чоловіки також люблять особливі та ніжні слова, після яких починають відчувати себе особливими.

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Привітання з річницею весілля коханому

Вітаю нас, любий! Дякую за всі моменти сміху, підтримки та ніжності. Ти – найкраще, що зі мною трапилося.

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Коханий, вітаю нас з черговим роком спільного життя. Я так вдячна долі за тебе, що навіть готова пробачити той факт, що ти досі не навчився правильно складати рушники. Твоя усмішка, твої обійми та, навіть, твоє хропіння - все це робить мене найщасливішою жінкою у світі. Кохаю тебе до нестями!

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Коханий мій чоловік! Хочу привітати тебе з нашою річницею весілля! Бажаю тобі рідний мій, сімейного щастя і благополуччя, життєвої мудрості і взаєморозуміння. Будь мужний, сміливий, сильний і здоровий!

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Мій чоловік, прекрасний і єдиний, вітаю тебе з річницею весілля! Бажаю, щоб як дорогий коньяк з роками, ти ставав все кращим. Нехай твоє благородство і сили тільки зростають, а прагнення приносять бажані плоди. Люблю тебе. Ти найкращий для мене на всьому світі!



Привітання коханого з річницею весілля своїми словами / Фото Pinterest

Мій коханий чоловік, в цю річницю я ціную і поважаю тебе також, як і в день нашого весілля. Нехай наша сім’я завжди буде міцною і щасливою, нехай ніщо не зможе розлучити нас.

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Мій коханий! Бажаю нам з тобою любові в подальшому житті та великого щастя. Будь у мене завжди здоровий, красивий, неповторний. Удачі тобі у всіх твоїх справах і оптимізму.

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Милий чоловік, вітаю тебе з нашою річницею. Нехай наше життя йде красиво і легко, нехай наші почуття не згаснуть, нехай наша любов не втратить сили, нехай наш будинок завжди буде сповнений щастя і затишку.

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Дорогий мій! Вітаю тебе з цим по-справжньому значущим днем. Спасибі тобі за ті дні, коли ти розділяв зі мною і горе, і радість, і печаль, і щастя. Твоя підтримка, любов і увагу завжди допомагали мені відчувати себе потрібною, а це важливо! Сподіваюся, зі мною ти теж відчуваєш ті світлі почуття, що гріють серце. Вітаю тебе з нашим днем.



Привітання коханого з річницею весілля у прозі / Фото Pinterest

Дорогий чоловік, вітаю тебе з річницею нашої та хочу побажати, щоб ти завжди залишався непробивною бронею нашої сім’ї, справжнім захисником наших інтересів, моєю опорою і підтримкою. Коханий, ми разом впораємося з будь-якою перешкодою, нехай наша сім’я з кожним днем наповнюється щастям, нехай наш будинок завжди буде в промінні радості та посмішок.

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Коханий, час проведений з тобою для мене безцінний! Я щаслива, що наші відносини міцніють, ми ростемо разом і рухаємося в одному напрямку! Я тебе люблю і вдячна, що ти завжди поруч і підтримуєш мене!

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Коханий, рідний, з річницею! Нехай у нашому житті буде більше сміху і щастя! Нехай дітки ростуть здоровими, щасливими та успішними. Бажаю, щоб у нашому домі було тепло і затишно, щоб наша любов з кожним роком лише міцніла і росла.

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Вітаю з річницею весілля! Жінка – берегиня сімейного вогника. А справжній чоловік піклується про паливо для цього вогнища. Так нехай у тебе завжди є сили, бажання і здоров’я поставляти дрова до вогню. Нехай разом прожиті роки тільки збільшують наше тяжіння і жар любові!



Привітання коханого з річницею весілля / Фото Pinterest

В нашу сімейну скарбничку впав ще один спільний рік! Любий, вітаю тебе з річницею. Бажаю, щоб з кожним роком ми ставали все ріднішими, ближчими та дорожчими одне для одного. Нехай наша сім’я буде щасливою, внутрішньо багатою, міцною і дружною. Люблю тебе, рідний!