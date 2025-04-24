Парфуми, які розривають тікток: цей аромат треба спробувати кожній жінці

Жінки люблять збирати велику колекцію парфумів, тому часто шукають щось цікаве для себе. У тіктоці зараз особливої популярності набув парфум, який обговорюють всі.

Новий аромат Aldebaran від Marc-Antoine Barrois має в ольфакторній композиції чотири пазли: боби тонка, оберемки свіжої туберози, чай мате й паприку, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

Читайте також Фруктові парфуми, від яких в захваті всі жінки: аромати, які підкорили серця мільйонів

Цей парфум є незвичайний, тож на кожній шкірі буде по-різному звучати. Користувачки з тіктоку співають хвалебні оди цій новинці й закохані в небанальний запах. Новий аромат є створеним у співпраці з одним із найвідоміших парфумерів сучасності Квентіном Бішем.

Aldebaran народжений з букета туберози – найзахопливішої з квітів. Я підкреслив її молочні грані та свіжі пелюстки, додав дрібку паприки, щоб вона зашарілася. А боби тонка – для залежності,

– зазначив парфумер.

Що цікаво, назва цього аромату походить від зірки Aldebaran, яка є найяскравішою в сузір'ї Тельця. У перекладі з арабської це означає "той, хто веде, показує шлях".



Названо найкращі парфуми весни / Фото Pexels

До слова! Нещодавно ми розповіли про 5 нових парфумів, які наповнені весняними ароматами. Вони свіжі, чуттєві й дуже ніжні.

Парфуми Aldebaran від Marc-Antoine Barrois мають інше звучання туберози – чисте та дуже свіже. У парфумі відчувається букет тубероз з рожевими пелюстками на зелених стеблах, м’яка кокосова текстура та легкий пряний серпанок пилу. Особливий аромат розгортає біла квітка.