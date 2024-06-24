Стилісти назвали наймодніший відтінок блонду цього літа

Коли співачка Лана Дель Рей з'явилася на сцені фестивалю Coachella, то вся увага була прикута до її неймовірного волосся. Так, новий відтінок блонду у кольорі піску пустелі підкорив серця шанувальників.

Стилісти ж говорять, що цей відтінок стане найпопулярнішим цього літа. Теплий колір сміливо можна називати трендом цього сезону.

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У чому особливість "пустельного блонду"

У квітні відбувся фестиваль Coachella, на якому виступила Лана Дель Рей. Співачка з'явилася на сцені з новим кольором волосся. Це була неочікувана трансформація, адже раніше співачка носила темні, шоколадні відтінки волосся.

Як розповіла колористка зірки Трейсі Каннінгем, співачка самостійно захотіла змін. Вона обрала світлий відтінок, який нагадує колір пустельного піску. Сама Лана Дель Рей називає цей відтінок "пустельний блонд", і це найкращий опис такого кольору. Колористка зауважує, що цей специфічний відтінок має щось середнє між медовим та пшеничним блондом.

Лана Дель Рей з трендовим кольором волосся: дивіться фото

Стилісти говорять, що "пустельний блонд" стане справжнім трендом цього літа. Якщо торік модним був яскравий колір блонду Барбі, то у 2024 році – новий експеримент.

"Пустельний" блонд – у центрі спектра між теплими й прохолодними відтінками. Колористи пояснюють, що такий відтінок темніший за звичний блонд з русявим відблиском, але не такий золотистий, як, до прикладу, медовий блонд.

Потрібен час, щоб безпечно досягти ідеального кольору без шкоди для волосся. Ви повинні бути готові деякий час ходити з проміжним кольором, щоб мати волосся своєї мрії. Щоб перетворитися з крижаного в пустельний блонд, вам знадобляться затемнення та блиск,

– розповіла колористка Лани Дель Рей.

До слова, з таким відтінком ходить не лише Лана Дель Рей. Співачка Бейонсе також має відтінок, схожий на "пустельний блонд.

Незвичайний відтінок волосся Бейонсе: дивіться фото