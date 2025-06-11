Викиньте і забудьте про них: антитрендове взуття, плаття і шорти

Чомусь в продажі досі можна знайти речі, які вже втратили свою актуальність, тому їх треба відсіяти серед всього доречного базового й трендового вбрання. Ми визначили кілька антитрендових елементів гардероба, тож якщо у вас воно є – сміливо з ним прощайтеся.

Якщо ви хочете виглядати стильно, то настав час позбутися від кількох варіантів речей, які здатні зіпсувати навіть найкрасивіші образи, пише 24 Канал.

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Деяке вбрання та взуття, здатне зберігатися в гарному стані тривалий час, але це не означає, що воно продовжує залишатися модним. Актуальними є лише базові речі, які з року в рік не виходять з моди. Від всього іншого треба відмовитися.

Сукня-футболка

Плаття до колін з короткими рукавами хоч і зручне в носінні, але вже давно неактуальне. Замість нього варто зробити ставку на шовкову сукню з бретельками, яка завжди модна та має красивий вигляд.



Антитренди літа / Фото Pinterest

Короткі шорти з темного деніму

Такі джинси були актуальні багато років тому, а зараз в моді подовжені шорти-бермуди. Обирайте ширший фасон шортів, щоб мати стильний та доречний вигляд.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Сандалі-в’єтнамки

У моді сандалі на масивній підошві з багатьма ремінцями, а тренд на сандалі-в’єтнамки вже давно минув. Окрім того, тонка підошва вважається неактуальною, а в’єтнамки в моді зараз на підборах.



Антитренди літа / Фото Pinterest

Босоніжки з квадратними підборами

Взуття ніби для старших бабусь також виглядає дивно та застаріло. Краще обрати слінгбеки на низьких підборах, чи красиві босоніжки на шпильці з гострим або квадратним носком.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

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