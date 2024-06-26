Безумный подарок: американская комикесса получила презент от своего покойного отца

Американская комикесса Кэти Марович получила подарок от своего отца уже после его смерти.

Как мужчине удалось устроить такой сумасшедший сюрприз дочери и что за презент он придумал, рассказываем далее.

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Как женщина получила подарок от покойного отца

Американская комикесса Кэти Марович рассказала о подарке от своего покойного отца. Уже после смерти папы женщина получила браслет с шутливой надписью, который мужчина заказал на Amazon еще при жизни.

Вскоре после того, как мы узнали, что папа умирает, он заказал мне совершенно сумасшедший подарок. Там написано: "Мой отец умер, и все, что я получила, – этот глупый браслет". Мы похоронили его в субботу, перед Днем отца. Очень скучаю по нему,

– поделилась Марович.

Как выглядит браслет комикесы: смотрите фото

Под заметкой Марович пользователи сети объяснили, что в 1980-х годах был очень популярным слоган о туристических ловушках во время путешествий: "Все, что мне досталось, – это паршивая футболка". Отец женщины, похоже, решил обыграть эту тему в другом контексте.

"У моего отца такое же чувство юмора. Люблю такое. Сочувствую потере и буду молиться за ваше исцеление", "Юмор нового уровня. Это говорит о том, каким замечательным человеком он был. Видимо, ваш отец подумал, что после его смерти это на какое-то мгновение вас утешит", "Мне нравится его стиль. Теперь многие люди узнали об этом великом человеке. Сочувствую вашей потере", – писали слова поддержки другие комментаторы.