Небрежно контролировал погоду: женщина подала в суд на Бога и выиграла

Американка подала в суд на Бога, поскольку считала, что он недостаточно следил за погодой. В результате непогоды дом женщины сгорел.

Как происходил суд над Богом и какое решение в результате приняли, рассказываем далее.

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Как женщина выиграла суд над Богом

17 августа 1960 года американка Бетти Пенроуз была дома, когда небо потемнело и появились вспышки. В крышу дома женщины попала молния. Сразу вспыхнул пожар, который оставил от имущества только пепел.

Бетти не могла рассчитывать на компенсацию из-за форс-мажорных обстоятельств и решила посоветоваться по этому вопросу со своим работодателем. Женщина работала секретаршей, а ее руководитель оказался не только ее боссом, но и адвокатом. Вместе они подали в суд, в результате которого было решено судиться с самим Богом.

Ответчик поддерживал и контролировал погоду настолько небрежно, что молния попала в дом истца и подожгла его,

– говорилось в обосновании.

Американка требовала компенсацию – 75 000 долларов за общие убытки и 25 000 долларов моральной компенсации.

Истец считает, что ответчик несет ответственность за поддержание и функционирование Вселенной, включая погоду в штате Аризона, в течение всех периодов, указанных в этом документе,

– заявлял адвокат женщины.

Дело дошло до суда через девять лет после драматического события. Иск был принят и официально внесен в реестр судебных дел. Адвокат подготовил документы, которые подтверждали, что он серьезно относился к делу, несмотря на вероятность были высмеянным. Однако когда состоялся суд, подсудимый, то есть Бог, на него не явился. Таким образом Бетти Пенроуз автоматически выиграла.

Однако счастье длилось недолго. Возмещение женщина, как и ожидалось, не получила. А позже первое решение суда было вообще отменено.