С интересной прической: Анджелина Джоли поразила роскошным образом на "Золотом глобусе"

Анджелина Джоли появилась на известной церемонии "Золотой глобус", где ее номинировали за лучшую женскую роль в фильме "Мария". Актриса уже не впервые за последние несколько выходов появляется на красных дорожках со своей дочерью Захарой, поэтому они в очередной раз поразили аудиторию своим безупречным выходом.

Знаменитость и ее дочь посетили церемонию награждения в Лос-Анджелесе в вечерних платьях, пишет 24 Канал со ссылкой на People.

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Образ Анджелины Джоли

Актриса выбрала для себя серебристое платье с бахромой на подоле, которое полностью расшито бисером и кристаллами. Наряд знаменитость выбрала от бренда Alexander McQueen. Платье имело несколько прозрачных вставок и интересные рукава, которые тоже обрамляли бахромы.

Анджелина Джоли недавно изменила стрижку подстригши челку, поэтому на событие вышла в минималистичной прическе, закрепив передние пряди заколкой, а челку стилисты приладили по бокам и придали спереди объема. Образ знаменитости дополнили темные туфли-лодочки и нежный макияж, который подчеркнул ее красоту.

19-летняя дочь Захара вышла в свет в белом платье длине макси с черным древовидным узором. Волосы девушка зачесала в пучок. Перед фотографами Анджелина и Захара мило держались за руки.



Эффектный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Мария"

События фильма "Мария", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль, происходят в Париже в 1970-е годы и рассказывают бурную и трагическую историю любви выдающейся оперной певицы мира, пережитую и переосмысленную ею в последние дни жизни.

Готовясь к съемкам, Анджелина 7 месяцев занималась оперным вокалом и лично исполняла некоторые партии в ключевых сценах ленты. Съемки проходили в Будапеште, Париже, Афинах и Милане. Зрители, просматривая фильм, окунутся в модный мир второй половины прошлого века.

Основные события происходят в Париже, когда дива вернулась в столицу Франции, чтобы уединиться после многих лет бурной жизни. В это время артистка потеряла голос, имела проблемы с наркотиками, которые вызывали у нее галлюцинации.