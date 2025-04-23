Платья, которые носили наши бабушки будут в моде в 2025 году: вот как они выглядят

Мода постоянно меняется, поэтому неудивительно, что то, что когда-то было актуальным, снова станет трендовым. Платье в горошек в этом сезоне снова станет модным, поэтому стоит к нему присмотреться тщательнее.

Весна – это то время года, когда платья занимают немалое место в нашем гардеробе, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Платье – это одно из немногих вещей, в которой мы чувствуем себя одновременно женственно и комфортно.

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Несмотря на то, что новый сезон принес нам много тенденций, есть одно платье, которое много лет назад покорило мир моды и снова вернулось в тренды.

Какое платье будет в моде в 2025 году

Платья в горошек вошли в мир женской моды в середине прошлого века, когда их популяризировали такие дизайнеры, как Кристиан Диор и Юбер де Живанши. Тогда их носили величайшие звезды кино - от Мэрилин Монро до Элизабет Тейлор. В 80-х и 90-х годах они снова были актуальны, через некоторое время появлялись в нулевых и 20-10 годах. В этом году они с новым размахом врываются в моду.

В 2025 году платья в горошек вернул креативный директор бренда Carolina Herrera, который в коллекции представил немало платьев с этим принтом. Кроме этого бренда, платья в горошек представили марки Zimmermann, Valentino или Alessandra Rich.

В отличие от предыдущих лет, когда платья в горошек были символом элегантности, этот раз они уже перешли в фазу уличной моды. Модницы из поколения Z любят носить их с байкерскими ботинками и кроссовками, поверх футболок и даже в сочетании со спортивными куртками, создавая дерзкий вид.

А вот миллениалы предпочитают носить платья в горошек в более скромных вариантах в паре с балетками и кожаными куртками.

В 2025 году в моде будут разнообразные модели летней обуви, которые идеально довершат платья. Больше о них читайте в нашем материале.