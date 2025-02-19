5 ретро-трендов, которые возвращаются в моду: они определят будущую весну

Тренды постоянно меняются и крутятся по кругу, а последние события в мире моды являются лучшим доказательством этого. Повторное ношение вещей через несколько лет уже становится тенденцией, а ни один устаревший наряд нельзя забывать навсегда, поскольку со временем он снова может приобрести трендовый статус.

Весной в моду войдут вещи из эстетики 70-х и 2000-х годов, которыми мы полноценно сможем насладиться, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Ожидайте возвращения узких джинсов, рубашек поло и вещей с бахромой. В подборке выделено 5 трендов, которые будут считаться самыми популярными.

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Джинсы-скинни

Уже несколько сезонов подряд ходят слухи о возвращении узких джинсов, и наконец это произошло. Они снова станут популярными. Их можно носить с рубашками и жакетами и дополнять лоферами или кроссовками.

Лоферы на шнуровке

Такая модель обуви была популярной еще в начале 2000-х годов. Сейчас уже в моде длительное время сохраняются базовые лоферы, поэтому модным девушкам понадобится немного времени, чтобы воспринять этот тренд.

Принт в горошек

Последний год мы носили леопардовый принт, а уже с приходом весны в моду возвращается романтический горошек. Он был достаточно популярным в середине прошлого века и уже занял место в гардеробах многих девушек. Весной выбирайте горошек на платьях и блузах.

Рубашки-поло

Стиль нулевых продолжает вдохновлять многих дизайнеров, поэтому полосатые поло станут одними из ведущих трендов. Их представили в новых коллекциях бренды Miu Miu или Dries Van Noten, а теперь они уже присутствуют в гардеробах модных девушек.

Бахрома

Сначала многих возвращение бахромы пугало, а теперь она станет одним из основных трендов на ближайшие несколько месяцев. Бахрома является символом бохо-шика и западной эстетики, поэтому заняла важное место во многих коллекциях дизайнеров. Ищите с кистями куртки, сумки и замшевые сапоги.