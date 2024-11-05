Антитрендовые вещи на зиму 2024/25: что надо выбросить из гардероба

Для тех, кто хочет всегда выглядеть стильно и модно, советуем обратить внимание на некоторые антитрендовые вещи, которые уже вышли из моды. В основном, их редко кто надевает, поскольку они способны испортить весь образ, поэтому вас также советуем отказаться от определенных элементов наряда.

Мода и тренды – это циклические вещи, которые постоянно меняются, пишет 24 Канал. Каждый сезон модницы задают тренды новым элементам гардероба, а старый наряд забывается. Если вещь вышла из моды, то способна испортить образ, поэтому от нее лучше отказаться.

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Советуем перед Новым годом сделать ревизию в шкафу и избавиться от антитрендового наряда. В подборке собрано несколько старомодных вещей, которые потеряли давно свою актуальность и не вернутся в моду еще скоро. Именно поэтому можете их выбрасывать без всякого угрызения совести.

Костюм в клетку

Клетчатый еще присутствует в моде, однако он хорошо смотрится на пальто, а вот брюки (особенно те, в которых виднеется голая лодыжка) и жакет в клетку выглядят несколько странными, поэтому лучше их убрать из своего гардероба. Вместо этого стоит приобрести базовый классический пиджак с брюками палаццо.



Антитрендовые вещи зимы 2025 / Фото Pinterest

Пуховик с мехом

Куртки даже с искусственным мехом выглядят дешево и демонстрируют отсутствие вашего вкуса. Также избегайте пуховиков с меховыми капюшонами. Мех – это абсолютный моветон.



Одежда, которая вышла из моды / Фото Pinterest

Свитер со стразами

В моде базовые свитера классических цветов, без каких-либо стразов, жемчужинок или камешков. Дополнительные элементы на свитере только удешевляют его, поэтому советуем от них отказываться.



Антитрендовые вещи зимы 2025 / Фото Pinterest

Шапка с помпоном

О таких шапках говорится постоянно в материалах об антитрендовых головных уборах, однако многие девушки упорно продолжают их носить. Шапки с помпоном выглядят смешно и по-детски, особенно в случаях, когда их носят взрослые женщины. Советуем сосредоточить внимание на шапках бини.



Одежда, которая вышла из моды / Фото Pinterest

Шарф-хомут

Такой шарф был модным много лет назад, однако сейчас их никто не носит. Вместо него лучше приобрести однотонное изделие, которое подойдет к любой верхней одежде. Шарф-хомут способен испортить образ сразу, поэтому лучше избавьтесь от него.



Антитрендовые вещи зимы 2025 / Фото Pinterest

Чтобы понять, какие вещи являются антитрендовыми, время от времени просматривайте актуальные материалы со списками нарядов, которые уже вышли из моды. Очень часто то, что было популярным в прошлом году, в этом сезоне уже угасло и перестало быть трендовым.