Запахи имеют заметное влияние на человека, поэтому некоторые композиции способны проявить особые воспоминания и пробудить чувства. В некоторых ароматах содержатся компоненты, похожие на феромоны, а также особые ноты, которые вызывают ассоциацию с чувственностью и близостью.

Один и тот же аромат на разных людях может звучать по-разному, поэтому удачное сочетание способно создать особый характерный запах, который сильно запоминается и притягивает, пишет 24 Канал.

Какие духи привлекают любовь?

Специалисты говорят, что если человек носит тот аромат, который ему нравится, то чувствует себя увереннее, а эта его уверенность делает привлекательнее в глазах других людей. В подборке мы собрали ароматы, которые имеют настолько приятный запах, что способны привлечь в жизнь любовь.

Chanel Coco Mademoiselle

Аромат имеет начальный цитрусовый запах бергамота и апельсина. В базе чувствуется ваниль, белый мускус и пачули. Цветочно-восточный аромат подходит для всех женщин, которые знают себе цену и умеют быть нежными.



Ароматы, которые притягивают любовь / Фото Pinterest

Dior Miss Dior Parfum

Запах начинается со сладкой розы в сочетании с древесными и амбровыми нотами. Благодаря цитрусовым, парфюм не является слишком сладким, а скорее нежным и романтичным.



Ароматы, которые притягивают любовь / Фото Pinterest

Dior J'adore

В композиции собраны запахи жасмина, иланг-иланга, розы, персика и груши. Аромат является довольно легким и ярким.



Ароматы, которые притягивают любовь / Фото Pinterest

Gucci Bloom

Парфюм окутан жасмином, туберозой и цветком рангун. Вместе эти запахи создают аромат тропического сада. Цветочный аромат точно привлечет внимание мужчин.



Ароматы, которые притягивают любовь / Фото Pinterest

L'Interdit Rouge Eau de Parfum, Givenchy

Аромат имеет острый аккорд имбиря и красного перца. Далее чувствуется нежный жасмин с туберозой, а база окутана сандалом и пачулями. Женщина с таким парфюмом точно вызовет интригу у мужчины.



Ароматы, которые притягивают любовь / Фото Pinterest

