Правда о невероятной красоте: блогер призналась, сколько потратила на пластические операции

Известная блогер удивила подписчиков правдой о своей красоте и раскрыла, сколько потратила на пластические операции.

Как девушка выглядела до вмешательств и сколько стоило ее перевоплощение, рассказываем далее.

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Сколько блогерша потратила на пластику, которая изменила ее до неузнаваемости

Популярная блогерша Миа Дио поделилась, что ее красота, которую часто называют "подарком от Бога" и "удачей", на самом деле является результатом многочисленных пластических операций. Их стоимость достигает 34 тысяч долларов. Видео с собственной трансформацией девушка опубликовала на странице в инстаграм.

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23-летняя Дио напомнила подписчикам, что соцсети часто являются фейковыми и призвала свою аудиторию не равняться на нее, ведь ее красота является продуктом работы различных профессионалов – от хирургов до тренеров и парикмахеров.

Как девушка изменилась после пластики: смотрите видео

В ролике, который набрал более 146 тысяч лайков, девушка также раскрыла свои невероятные расходы на перевоплощение.

Пластика носа обошлась в 5 тысяч долларов. Виниры – 5,5 тысяч долларов. Увеличение груди – 7 тысяч долларов. Персональные тренировки – 2 тысячи долларов в месяц. Инъекции – 8 тысяч долларов в год. Прическа и макияж – 6 тысяч долларов,

– рассказала Миа.

К видео она добавила архивные кадры, сделанные еще до того, как она стала звездой соцсетей. Подписчики в комментариях оценили этот шаг и похвалили инфлюенсера за ее открытость.

"Я очень ценю вашу честность, каждый должен это понимать", "Мы любим нашу реалистичную и правдивую королеву", "Оказывается я не уродливая, а просто бедная", "Ценю твою открытость. Печально, что ты решила, как будто тебе это нужно", – писали люди.